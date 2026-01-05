Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że chce zastąpić szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Wasyla Maluka w ramach szerszych zmian personalnych w strukturach władzy. Szef Centrum Operacji Specjalnych „A” SBU gen. Jewhenij Chmara będzie tymczasowo pełnił obowiązki szefa SBU.
Spotkaliśmy się z Wasylem Malukiem. Podziękowałem mu za działania bojowe i zaproponowałem, aby skupił się właśnie na takiej pracy. Powinno być więcej ukraińskich operacji asymetrycznych przeciwko okupantowi i państwu rosyjskiemu, więcej naszych silnych wyników w niszczeniu wroga. Wasyl Wasylowicz potrafi to najlepiej i właśnie tym będzie się zajmował w strukturach SBU
— przekazał Zełenski na platformie X.
Prezydent omówił z Malukiem kandydatury na nowego szefa SBU.
Zleciłem Wasylowi Malukowi, aby uczynił kierunek naszych asymetrycznych operacji najsilniejszym na świecie. Są do tego zasoby i odpowiednie wsparcie polityczne
— podkreślił Zełenski.
Odejście ze stanowiska
Odchodzę ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa. Pozostaję w strukturach SBU, aby realizować asymetryczne operacje specjalne na światowym poziomie, które nadal będą wyrządzać wrogowi maksymalne szkody
— napisał Maluk w komunikatorze Telegram.
Według Maluka silne i nowoczesne służby specjalne stanowią gwarancję bezpieczeństwa państwa, a zmiany wprowadzane przez prezydenta w obszarze obronności służą właśnie temu celowi.
Wierzę w sprawiedliwy pokój i rozkwit Ukrainy
— dodał Maluk.
Możliwości rozwoju SBU
Następnie Zełenski przekazał, że spotkał się z szefem Centrum Operacji Specjalnych „A” SBU gen. Jewhenijem Chmarą.
Będziemy rozszerzać doświadczenie ukraińskich sił specjalnych i Centrum Operacyjnego „A” SBU. Dzisiaj omówiliśmy z Jewhenijem również inne możliwości systemowego rozwoju SBU Ukrainy oraz specjalne operacje, które obecnie przygotowujemy
— zaznaczył prezydent.
Cytowany przez agencję Interfax-Ukraina doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał, że Chmara będzie tymczasowo pełnił obowiązki szefa SBU. Odpowiedni dekret pojawił się na stronie internetowej szefa państwa.
Podsumowanie
Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany personalne w SBU. Odsunął gen. Wasyla Maluka ze stanowiska szefa służby i skierował go do realizacji innych zadań. Przekazał, że tymczasowo obowiązki szefa SBU przejmie gen. Jewhenij Chmara, dotychczasowy szef Centrum Operacji Specjalnych „A”.
