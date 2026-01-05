Szwajcaria zamroziła zdeponowane w tym kraju aktywa należące do Nicolasa Maduro i jego współpracowników - poinformowała Rada Federalna (rząd). Przywódca Wenezueli został ujęty 3 stycznia w Caracas przez siły USA i ma stanąć przed amerykańskim sądem.
Zamrożenie aktywów wchodzi w życie natychmiast i ma obowiązywać przez cztery lata - przekazała w oświadczeniu Rada Federalna. Kroki podjęte przez Szwajcarię mają zapobiec wycofaniu potencjalnie nielegalnych środków i stanowią uzupełnienie sankcji nakładanych na reżim Maduro od 2018 roku - dodano.
Restrykcje nałożone na Maduro i jego współpracowników nie dotyczą jednak członków urzędującego gabinetu Wenezueli, na którego czele stoi pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez.
Szwajcarski rząd zapewnił też, że będzie zabiegał o przekazanie narodowi Wenezueli wszelkich środków, jakie Maduro i jego otoczenie mogli pozyskać nielegalnie.
Akcja sił specjalnych USA w Wenezueli
Wojsko amerykańskie przeprowadziło 3 stycznia operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Maduro i jego żonę Cilię Flores. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zarzuca Maduro kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do USA.
W nocy z niedzieli na poniedziałek Rodriguez wezwała władze USA do współpracy i zapewniła, że chce nadać stosunkom z Waszyngtonem priorytetowe znaczenie.
