Nicolas Maduro, obalony prezydent Wenezueli (nieuznawany przez wiele państw - w tym Stany Zjednoczone - za prawowitego przywódcę), został dziś rano doprowadzony do sądu federalnego na Manhattanie. Rozpoczyna się proces Maduro, któremu zostaną postawione zarzuty związane z narkoterroryzmem.
Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani przez amerykańskie siły specjalne w sobotę w Caracas i tego samego dnia trafili do aresztu na Brooklynie. Jak wcześniej zapowiadano, proces ma się rozpocząć w południe czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce).
Podczas krótkiej rozprawy autorytarny przywódca i jego żona powiedzą, czy przyznają się do zarzucanych czynów. Sąd zdecyduje też o dalszym areszcie dla pary do czasu rozpoczęcia procesu.
CZYTAJ TAKŻE: Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores staną dziś przed sądem w USA. Będzie to początek procesu, który… może potrwać długo
Schwytanie Maduro przez Amerykanów
Wojsko amerykańskie przeprowadziło 3 stycznia operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Maduro i Flores. Również w sobotę nowojorska prokuratura federalna opublikowała nowe zarzuty dla pary, stanowiące dopełnienie zarzutów postawionych jeszcze w 2020 r. Na Maduro i jego żonie - oraz trzech innych osobach z ich otoczenia, które pozostały na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najpoważniejszy dotyczący uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Pozostałe to przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.
Maduro, którego wiele krajów nie uważa za prawowitego prezydenta Wenezueli, oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.
Podsumowanie
Nicolás Maduro został przewieziony do sądu na Manhattanie. Maduro, schwytany wraz z żoną przez siły USA w minioną sobotę w Caracas, ma odpowiadać m.in. za narkoterroryzm, przemyt kokainy do USA i posiadanie nielegalnej broni; grozi im od 30 lat więzienia do dożywocia.
CZYTAJ TAKŻE: UE wydała oficjalne stanowisko w sprawie Wenezueli! Wezwała do poszanowania prawa międzynarodowego i suwerenności
PAP/Fox News/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749922-maduro-doprowadzony-do-sadu-na-manhattanie-rusza-proces
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.