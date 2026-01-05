TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Górski o akcji w Wenezueli: USA porządkują swoją hemisferę. Każdy, kto czytał strategię, nie może być tym zdziwiony

  • Świat
  • opublikowano:
Flaga Stanów Zjednoczonych; Prof. Grzegorz Górski / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL/Telewizja wPolsce24
Flaga Stanów Zjednoczonych; Prof. Grzegorz Górski / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL/Telewizja wPolsce24

Stany Zjednoczone pokazały swoją okrutną twarz. Amerykanie przystąpili do porządkowania swojej zachodniej hemisfery. Każdy, kto czytał Strategię Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która się kilka tygodni temu też ukazała, nie może być tym zdziwiony” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Grzegorz Górski, ekspert ds. międzynarodowych.

W programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego, prof. Grzegorz Górski wskazał, że „od momentu pierwszego wyboru poprzednika Maduro, czyli Hugo Cháveza, wszystkie kolejne cykle wyborcze w Wenezueli były w sposób oczywisty fałszowane”.

Świat co do zasady reagował negatywnie na te fakty. Istniała doktryna ograniczonego uznania niemających demokratycznego mandatu władz Wenezueli. Ta sytuacja była constans do wczoraj. Okazuje się, że do roku mniej…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych