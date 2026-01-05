„Stany Zjednoczone pokazały swoją okrutną twarz. Amerykanie przystąpili do porządkowania swojej zachodniej hemisfery. Każdy, kto czytał Strategię Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która się kilka tygodni temu też ukazała, nie może być tym zdziwiony” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Grzegorz Górski, ekspert ds. międzynarodowych.
W programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego, prof. Grzegorz Górski wskazał, że „od momentu pierwszego wyboru poprzednika Maduro, czyli Hugo Cháveza, wszystkie kolejne cykle wyborcze w Wenezueli były w sposób oczywisty fałszowane”.
Świat co do zasady reagował negatywnie na te fakty. Istniała doktryna ograniczonego uznania niemających demokratycznego mandatu władz Wenezueli. Ta sytuacja była constans do wczoraj. Okazuje się, że do roku mniej…
