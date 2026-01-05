Niemiecki wywiad latami podsłuchiwał prezydenta Obamę? Nawet na pokładzie Air Force One? Szokujące doniesienia "Die Zeit"

  • Świat
  • opublikowano:
Niemiecki wywiad (BND) przez lata podsłuchiwał Baracka Obamę w czasie, gdy był prezydentem USA. Niemieckie media twierdzą, że kanclerz Angela Merkel miała o tym nie wiedzieć. / autor: Fratria
Niemiecki wywiad (BND) przez lata podsłuchiwał Baracka Obamę w czasie, gdy był prezydentem USA. Niemieckie media twierdzą, że kanclerz Angela Merkel miała o tym nie wiedzieć. / autor: Fratria

Niemiecki wywiad (BND) przez lata podsłuchiwał Baracka Obamę w czasie, gdy był prezydentem USA - informuje niemiecki tygodnik „Die Zeit”. Polityk miał być podsłuchiwany nawet na pokładzie samolotu Air Force One. O takich działaniach niemieckich służb miała nie wiedzieć ówczesna kanclerz Angrela Merkel. Obama był prezydentem USA w latach 2009-2017.

Jak ustalił „Die Zeit”, niemiecki wywiad przechwytywał treść rozmów amerykańskiego przywódcy prowadzonych z pokładu prezydenckiego samolotu Air Force One. Było to możliwe, gdyż szyfrowanie komunikacji samolotu nie było szczelne. Amerykańscy technicy korzystali z kilkunastu częstotliwości, które znał BND.

Zgodnie z relacją niemieckiego tygodnika podsłuchiwanie Obamy zakończyło się w 2014 roku, gdy Urząd Kanclerski nakazał wywiadowi, by zakończył podsłuchiwanie Air Force One.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Rosja zinfiltrowała niemiecką scenę polityczną. Generał Materka: „Najlepszym tego przykładem jest Gerhard Schröder”

Merkel nie była informowana?

Nie jest jasne, kiedy niemieckie służby zaczęły podsłuchiwać Obamę i czy nie podsłuchiwano także jego poprzednika, George’a W. Busha - zastrzega „Die Zeit”. Obama był prezydentem USA w latach 2009-2017.

Jak czytamy w „Die Zeit”, transkrypcje połączeń Obamy przechowywano w jednym egzemplarzu w specjalnej teczce. Dostęp do niej miała wyłącznie wąską grupa w kierownictwie BND, w tym szef tej instytucji i jego zastępcy. Po lekturze dokumenty skrypty były niszczone, a wnioski trafiały do ogólnych wywiadowczych ocen na temat USA, przekazywanych m.in. do Urzędu Kanclerskiego.

Według ustaleń tygodnika Merkel nie była poinformowana o podsłuchiwaniu Obamy.

Operacja była politycznie drażliwa. Gdy w 2013 roku „Der Spiegel” ujawnił, że amerykańska agencja wywiadowcza NSA przez lata podsłuchiwała telefon Merkel, kanclerz oświadczyła, że inwigilacja wśród przyjaciół jest niedopuszczalna. W wąskim gronie porównywała to do działań Stasi, czyli tajnej policji politycznej działającej w NRD.

W 2014 roku dziennik „Sueddeutsche Zeitung” informował, że niemieckie służby podsłuchiwały ówczesną szefową dyplomacji USA Hillary Clinton. Według „Die Zeit” szef kancelarii Merkel w tym czasie, Peter Altmaier, zarządził zaprzestanie tej praktyki.

Biuro Merkel i BND nie odpowiedziały na pytania na prośbę „Die Zeit” o komentarz.

CZYTAJ TAKŻE: Człowiek Obamy rozda 15 milionów od PKO BP. Absolwenci programu byłego prezydenta USA robią kariery za Tuska

Robert Knap/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych