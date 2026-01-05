Delcy Rodriguez pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli wezwała w nocy z 4 na 5 stycznia władze USA do współpracy i zapewniła, że chce nadać stosunkom z Waszyngtonem priorytetowe znaczenie.
W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu, zatytułowanym „Przesłanie Wenezueli do świata i Stanów Zjednoczonych”, Rodriguez napisała, że kraj „dąży do życia bez zewnętrznych zagrożeń” i chce nadać priorytetowe znaczenie dążeniu do zrównoważonych i opartych na szacunku stosunków z USA.
CZYTAJ TAKŻE: Jak na to zareagują Stany Zjednoczone? Armia Wenezueli zdecydowała w sprawie tymczasowego następcy Maduro
Rodriguez: Nasze narody i region zasługują na pokój
Wenezuela potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i pokojowego współistnienia. Nasz kraj dąży do życia bez zewnętrznych zagrożeń, w atmosferze szacunku i współpracy międzynarodowej. Wierzymy, że pokój na świecie można osiągnąć, gwarantując najpierw pokój w każdym kraju
— podkreśliła.
Zapewniła, że Wenezuela priorytetowo traktuje dążenie do zrównoważonych i opartych na szacunku stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz do relacji z innymi krajami regionu opartych na zasadach suwerennej równości i nieingerencji.
Zapraszamy rząd USA do współpracy z nami w zakresie programu kooperacji ukierunkowanego na wspólny rozwój w ramach prawa międzynarodowego w celu wzmocnienia trwałego współistnienia społeczności
— napisała Rodriguez.
Prezydencie Donaldzie Trumpie, nasze narody i nasz region zasługują na pokój i dialog, a nie na wojnę. Takie było zawsze przesłanie prezydenta Nicolasa Maduro i takie jest obecnie przesłanie całej Wenezueli. To jest Wenezuela, w którą wierzę i której poświęciłam życie. Marzę o Wenezueli, w której wszyscy dobrzy Wenezuelczycy mogą się zjednoczyć. Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości
— zakończyła.
Maduro z żoną schwytani przez Amerykanów
Delcy Rodriguez przejęła obowiązki prezydenta Wenezueli po tym, jak wojska Stanów Zjednoczonych przeprowadziły w sobotę nad ranem operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.
Administracja Trumpa zarzucała Maduro stanie na czele grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków do USA.
CZYTAJ TAKŻE: Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores staną dziś przed sądem w USA. Będzie to początek procesu, który… może potrwać długo
Podsumowanie
Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, wezwała USA do współpracy i zadeklarowała chęć nadania priorytetu pokojowym, opartym na szacunku relacjom z Waszyngtonem. Podkreśliła dążenie Wenezueli do pokoju, suwerenności i rozwoju oraz zaprosiła rząd USA do dialogu i wspólnych działań w ramach prawa międzynarodowego. Rodriguez przejęła obowiązki prezydenta po zatrzymaniu Nicolasa Maduro przez wojska USA.
CZYTAJ TAKŻE:
-Sąd Najwyższy Wenezueli nakazał wiceprezydent przejęcie tymczasowej władzy. Rodriguez: Nie wrócimy do bycia kolonią innego imperium
-Mieszkańcy Wenezueli w niepewności po ataku USA. „Robili zakupy, po czym szybko wracali do swoich domów”
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749890-rodriguez-apeluje-do-usa-nasze-narody-zasluguja-na-pokoj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.