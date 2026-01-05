Delcy Rodriguez, p.o. prezydenta Wenezueli, apeluje do USA: Zapraszamy do współpracy. Nasze narody zasługują na pokój i dialog

Delcy Rodriguez, p.o. prezydenta Wenezueli / autor: PAP/EPA/RAYNER PENA R
Delcy Rodriguez pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli wezwała w nocy z 4 na 5 stycznia władze USA do współpracy i zapewniła, że chce nadać stosunkom z Waszyngtonem priorytetowe znaczenie.

W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu, zatytułowanym „Przesłanie Wenezueli do świata i Stanów Zjednoczonych”, Rodriguez napisała, że kraj „dąży do życia bez zewnętrznych zagrożeń” i chce nadać priorytetowe znaczenie dążeniu do zrównoważonych i opartych na szacunku stosunków z USA.

Rodriguez: Nasze narody i region zasługują na pokój

Wenezuela potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i pokojowego współistnienia. Nasz kraj dąży do życia bez zewnętrznych zagrożeń, w atmosferze szacunku i współpracy międzynarodowej. Wierzymy, że pokój na świecie można osiągnąć, gwarantując najpierw pokój w każdym kraju

— podkreśliła.

Zapewniła, że Wenezuela priorytetowo traktuje dążenie do zrównoważonych i opartych na szacunku stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz do relacji z innymi krajami regionu opartych na zasadach suwerennej równości i nieingerencji.

Zapraszamy rząd USA do współpracy z nami w zakresie programu kooperacji ukierunkowanego na wspólny rozwój w ramach prawa międzynarodowego w celu wzmocnienia trwałego współistnienia społeczności

— napisała Rodriguez.

Prezydencie Donaldzie Trumpie, nasze narody i nasz region zasługują na pokój i dialog, a nie na wojnę. Takie było zawsze przesłanie prezydenta Nicolasa Maduro i takie jest obecnie przesłanie całej Wenezueli. To jest Wenezuela, w którą wierzę i której poświęciłam życie. Marzę o Wenezueli, w której wszyscy dobrzy Wenezuelczycy mogą się zjednoczyć. Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości

— zakończyła.

Maduro z żoną schwytani przez Amerykanów

Delcy Rodriguez przejęła obowiązki prezydenta Wenezueli po tym, jak wojska Stanów Zjednoczonych przeprowadziły w sobotę nad ranem operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.

Administracja Trumpa zarzucała Maduro stanie na czele grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków do USA.

Podsumowanie

Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, wezwała USA do współpracy i zadeklarowała chęć nadania priorytetu pokojowym, opartym na szacunku relacjom z Waszyngtonem. Podkreśliła dążenie Wenezueli do pokoju, suwerenności i rozwoju oraz zaprosiła rząd USA do dialogu i wspólnych działań w ramach prawa międzynarodowego. Rodriguez przejęła obowiązki prezydenta po zatrzymaniu Nicolasa Maduro przez wojska USA.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

