Kolumbia rozmieściła ponad 30 tys. żołnierzy na granicy z Wenezuelą. Wybrano miejsca dużej aktywności paramilitarnych grup

Kolumbijski żołnierz pełni wartę przy Międzynarodowym Moście Simona Bolivara w Cúcuta - to kluczowe przejście graniczne między Kolumbią a Wenezuelą / autor: PAP/EPA
Po ataku wojsk USA i aresztowaniu w Caracas prezydenta Nicolasa Maduro, który na stanąć przed amerykańskim sądem, Kolumbia rozmieściła ponad 30 tys. żołnierzy na granicy z Wenezuelą - poinformowały media.

Kolumbijscy żołnierze przy granicy

Jak poinformował w rozmowie z telewizją CNN minister obrony Kolumbii, Pedro Arnulfo Sanchez, do niedzielnego popołudnia kolumbijska armia zwiększyła liczebność posterunków w miejscach dużej aktywności paramilitarnych grup powiązanych z przemytem narkotyków, takich jak ELN i Tren de Aragua. Dodał, że głównym powodem wzmocnienia sił na granicy jest zmiana sytuacji politycznej w Wenezueli w następstwie zbrojnej interwencji USA.

Niezależny dziennik wenezuelski „El Nacional” odnotowując wzmocnienie posterunków wojskowych po stronie sąsiada przekazał, że od sobotniego ataku wojsk USA granica Wenezueli z Kolumbią „pozostaje spokojna”.

Jedyną widoczną różnicą jest przybycie na granicę licznych dziennikarzy zagranicznych, poszukujących informacji i opinii Wenezuelczyków na temat ujęcia Maduro, a także możliwej zmiany sytuacji w kraju

— odnotował „El Nacional”.

Interwencja USA w Wenezueli

W sobotę wczesnym rankiem amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w aglomeracji Caracas. Celem ataków był m.in. Fort Tiuna w Caracas, w którym mieści się siedziba resortu obrony i dowództwo wenezuelskiej armii, a także na port w mieście La Guaira oraz lotnisko Higuerote.

Siły amerykańskie podczas interwencji ujęły wraz z Maduro jego żonę Cilię Flores. Oboje zostali w sobotę przetransportowani do stanu Nowy Jork, gdzie mają stanąć dziś przed sądem w związku z oskarżeniami o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Trump zagroził Kolumbii i Meksykowi interwencją? „Jest rządzona przez człowieka, który lubi produkować kokainę”

Adam Kacprzak/PAP

