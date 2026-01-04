Trwa 1412. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 5 stycznia 2026 r.
00:01. Zełenski po rozmowie z Kłymenką: Wyłoniliśmy kandydatów na nowego szefa Państwowej SG Ukrainy
Spotkałem się z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorem Kłymenką. Minister przede wszystkim poinformował o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionach oraz o reakcji na skutki rosyjskich ataków. Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy działa skutecznie i dziękuję im za to. Omówiliśmy również dalszy rozwój Państwowej Służby Granicznej Ukrainy
— poinformował we wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Ważne jest, aby żołnierze straży granicznej, wraz ze wszystkimi innymi jednostkami Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, z powodzeniem wykonywali misje bojowe. Wspólnie z Ihorem Kłymenką wyłoniliśmy kandydatów na stanowisko nowego szefa Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Nominacja nastąpi wkrótce. Chwała Ukrainie!
— dodał.
