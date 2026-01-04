Trwa 1412. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 5 stycznia 2026 r.
09:30. Zełenski po nocnym ataku Rosji na Ukrainę: Potrzebujemy obrony przeciwlotniczej
„Dziś Rosja zaatakowała kolejny szpital – w Kijowie – z działającym oddziałem szpitalnym. Pacjenci musieli być ewakuowani. Są ofiary. Niestety jedna osoba zginęła” - napisał Zełenski. Zapowiedział, że szpital zostanie odbudowany, ponieważ „Ukraińcy zawsze odbudowują to, co zostaje zniszczone”. „Nasi partnerzy nie mogą zapominać, że środki obrony przeciwlotniczej są potrzebne każdego dnia, funduszy na produkcję dronów przechwytujących każdego dnia, sprzętu dla sektora energetycznego każdego dnia” - podkreślił Zełenski.
09:00. Atak na Czernihów
Do znacznych zniszczeń infrastruktury cywilnej doszło po rosyjskim ataku na Czernihów - podał szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Czernihowie Dmytro Bryżynśkyj. Jak napisał, odnotowano bezpośrednie trafienie w prywatny budynek mieszkalny i pożar. Łącznie uszkodzonych zostało 15 domów prywatnych – podał. Według wstępnych danych, nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Na miejscu pracują odpowiednie służby – wynika z oświadczenia
08:14. W wyniku rosyjskich ataków na Kijów i obwód kijowski zginęły dwie osoby
W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojsko zaatakowało z powietrza Kijów i obwód kijowski; zginęły dwie osoby - przekazały władze ukraińskie. Z powodu ataku ok. 25-tysięczne przed wojną miasto Sławutycz, w obwodzie kijowskim, pozostaje bez prądu.
Według danych Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), w dzielnicy obołońskiej Kijowa trafiony został przez siły rosyjskie budynek placówki medycznej z oddziałem szpitalnym.
Pożar został ugaszony. Podczas przeszukiwania pomieszczeń znaleziono ciało człowieka. Ewakuowano 25 osób, trzy osoby odniosły obrażenia
— podała DSNS w komunikatorze Telegram.
Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował o śmierci mężczyzny w wyniku ataku wojsk Rosji w tym regionie.
W rejonie (powiecie) fastowskim w wyniku wrogiego ataku zginął cywil – mężczyzna urodzony w 1951 roku. Jego ciało znaleziono podczas gaszenia pożaru w jego własnym domu
— napisał Kałasznyk na Telegramie.
Według niego w rejonie fastowskim uszkodzonych zostało siedem prywatnych i jeden wielopiętrowy budynek mieszkalny, garaże, dwa samochody, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.
Ponadto w wyniku rosyjskiego ataku pozbawione energii elektrycznej zostało miasto Sławutycz, założone dla pracowników Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej po katastrofie z 1986 r. „Wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej zostały przełączone na zasilanie rezerwowe. Miasto ma ciepło i wodę” – zaznaczył Kałasznyk.
Według Sił Powietrznych Ukrainy, rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Ukrainę, w szczególności Kijów i obwód kijowski, za pomocą dronów. Ogłaszano również zagrożenie rakietowe.
Atak nastąpił przed spotkaniami Ukrainy z partnerami, mającymi na celu zakończenie wojny z Rosją. Na poniedziałek zaplanowano rozmowy szefów sztabów generalnych Ukrainy i krajów europejskich, w tym kluczowych sojuszników Kijowa – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. We wtorek w Paryżu odbędzie się spotkanie na szczeblu przywódców krajów należących do koalicji chętnych.
07:12. Korea Północna testuje „najnowocześniejsze” rakiety hipersoniczne. To technologia używana bojowo m.in. na Ukrainie przez Rosję
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nadzorował testy „najnowocześniejszych” rakiet hipersonicznych zdolnych przenosić głowice jądrowe – poinformowała agencja Reutera, powołując się na północnokoreańskie media. Kim, nawiązując do ostatnich ataków USA na Wenezuelę, uzasadnił konieczność przyspieszenia zbrojeń atomowych „kryzysem geopolitycznym”.
Broń hipersoniczna porusza się z prędkością co najmniej pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i może manewrować w locie, co znacznie utrudnia jej śledzenie i przechwycenie. W ostatnich latach technologia ta była używana bojowo m.in. na Ukrainie przez Rosję, z którą Pjongjang zacieśnił współpracę.
06:30. Trump zapowiedział ustawę o cłach wymierzonych w państwa kupujące rosyjską ropę. Mówił tez o rezydencji Putina!
Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że ustawa o sankcjach przeciwko Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę wkrótce zostanie przyjęta przez Kongres. Potwierdził też, że wbrew twierdzeniom Władimira Putina, Ukraina nie zaatakowała jego rezydencji.
Było coś, co zdarzyło się dość blisko, ale nie miało nic z wspólnego z tym (atakiem na rezydencję)
— powiedział Trump. Prezydent USA dodał, że początkowo uwierzył w słowa Putina, bo nie miał innych informacji, ale po sprawdzeniu sprawy nie sądzi, by do takiego ataku doszło. Ponownie wyraził przy tym nadzieję, że uda mu się doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.
01:00. Skuteczny atak ukraińskich dronów na fabrykę akumulatorów w środkowej Rosji
Strażacy zlokalizowali pożar, jaki wybuchł po ataku ukraińskich dronów na strefę przemysłową 100-tysięcznego miasta Jelec w środkowej Rosji - podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze.
Według wstępnych ustaleń nie ma ofiar śmiertelnych i rannych
— poinformował gubernator obwodu lipieckiego, Igor Artamonow, we wpisie na kanale Telegram.
Według źródeł ukraińskich celem ataku była firma JSC Energia - jeden z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku firma została objęta sankcjami Unii Europejskiej i USA.
Pożar, jaki wybuchł po skutecznym ukraińskim ataku, został sfilmowany przez naocznych świadków z odległości około kilometra. Materiał został opublikowany w internecie - poinformowała „Ukraińska Prawda”.
00:01. Zełenski po rozmowie z Kłymenką: Wyłoniliśmy kandydatów na nowego szefa Państwowej SG Ukrainy
Spotkałem się z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorem Kłymenką. Minister przede wszystkim poinformował o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionach oraz o reakcji na skutki rosyjskich ataków. Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy działa skutecznie i dziękuję im za to. Omówiliśmy również dalszy rozwój Państwowej Służby Granicznej Ukrainy
— poinformował we wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Ważne jest, aby żołnierze straży granicznej, wraz ze wszystkimi innymi jednostkami Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, z powodzeniem wykonywali misje bojowe. Wspólnie z Ihorem Kłymenką wyłoniliśmy kandydatów na stanowisko nowego szefa Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Nominacja nastąpi wkrótce. Chwała Ukrainie!
— dodał.
red/PAP/X/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749882-relacja-1412-dzien-wojny-atak-na-kijow-i-obwod-kijowski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.