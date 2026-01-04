Tragiczny bilans pożaru w barze w kurorcie Crans-Montana. Zidentyfikowano wszystkie ofiary. Połowa z nich to osoby nieletnie

autor: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
autor: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Szwajcarska policja poinformowała, że zakończyła identyfikację wszystkich ofiar śmiertelnych pożaru, który w noc sylwestrową wybuchł w jednym z barów w kurorcie narciarskim Crans-Montana. Połowa z 40 ofiar to osoby nieletnie – przekazała szwajcarska policja.

W tragedii zginęło łącznie 21 obywateli Szwajcarii, dziewięciu obywateli Francji (w tym osoba z obywatelstwem francusko-szwajcarskim oraz legitymująca się trzema paszportami: francuskim, izraelskim i brytyjskim). Ponadto życie w pożarze straciło sześcioro Włochów (w tym osoba z obywatelstwem włoskim i Emiratów Arabskich), a także Belg, Portugalczyk, Rumun i obywatel Turcji. Najmłodsza z ofiar miała 14; najstarsza – 39 lat.

Rząd Włoch zapowiedział, że jutro samolot włoskich sił powietrznych zabierze do Mediolanu trumny ze zwłokami włoskich ofiar pożaru.

40 ofiar śmiertelnych pożaru

W pożarze, który wybuchł około 1:30 w nocy ze środy na czwartek w barze Le Constellation w Crans-Montanie, zginęło 40 osób, a 119 zostało rannych; stan zdrowia wielu z nich określa się jako ciężki albo bardzo ciężki.

Dziś setki osób oddały hołd ofiarom katastrofy w cichym marszu, który przeszedł ulicami szwajcarskiego kurortu. Szwajcarska prokuratura postawiła właścicielom baru trzy zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci, nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała i nieumyślnego podpalenia.

Adam Stankiewicz/PAP

