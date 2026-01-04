Amerykański miliarder i przedsiębiorca Elon Musk znów będzie współpracował z prezydentem USA Donaldem Trumpem? Po pogrzebie Charliego Kirka doszło do ocieplenia relacji towarzyskich pomiędzy nimi, ale właśnie wrzucone przez Muska do sieci zdjęcie z kolacji z parą prezydencką wydaje się wskazywać na to, że może dojść do odbudowania także relacji polityczno-biznesowych prezydenta USA i dyrektora generalnego Tesli oraz SpaceX. „Rok 2026 będzie niesamowity!” - podkreślił Elon Musk.
Przypomnijmy, że Elon Musk mocno wspierał Donalda Trumpa w minionej kampanii prezydenckiej, utrzymywał relacje z Trumpem także już po jego wygranej. Jednak w czerwcu 2025 roku doszło do ostrego sporu na linii Trump-Musk w sprawie projektu ustawy budżetowej. Po publicznej wzajemnej krytyce wydawało się, że to może być koniec jakichkolwiek relacji między prezydentem USA i twórcą SpaceX. Jednak na pogrzebie zastrzelonego działacza ruchu MAGA Charliego Kirka dziennikarze zauważyli, że Musk i Trump symbolicznie uścisnęli sobie dłonie, co mogło wskazywać na to, iż konflikt między nimi został zakończony.
Zdjęcie Muska z amerykańską parą prezydencką
Teraz Elon Musk zamieścił na X zdjęcie, na którym widać go na kolacji z parą prezydencką.
Wczoraj wieczorem mieliśmy uroczą kolację z prezydentem Donaldem Trumpem i pierwszą damą Melanią Trump
— tak opisał Elon Musk wspomniane zdjęcie.
Rok 2026 będzie niesamowity!
— dodał. Czy to oznacza, że Elon Musk znów będzie współpracował z Donaldem Trumpem?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749880-trump-i-musk-znow-beda-wspolpracowac-znamienne-zdjecie
