Prezydent USA Donald Trump podtrzymał w dzisiejszym wywiadzie dla magazynu „The Atlantic” swoją chęć aneksji Grenlandii. Powtórzył, że USA „absolutnie potrzebują” Grenlandii.
Trump odniósł się w ten sposób w wywiadzie do obaw, że po realizacji gróźb wobec Wenezueli, zrealizuje też swoje wielokrotne zapowiedzi przyłączenia wyspy do USA. Dziennikarz pisma zapytał go o słowa sekretarza stanu Marka Rubia, który zaznaczył w sobotę, że atak na Wenezuelę pokazuje, że „jeśli (Trump) mówi, że coś zrobi (…) to nie są to puste słowa”.
„Potrzebujemy jej dla obrony”
Prezydent USA odparł, że to do innych należy interpretacja tych słów.
Naprawdę nie wiem. Marco mi wczoraj bardzo pochlebiał. Wiesz, nie odnosiłem się wtedy do Grenlandii. Ale potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony
— powiedział Trump, dodając, że wyspa jest „otoczona przez chińskie i rosyjskie statki”.
Obawy o przyszłość Grenlandii podsyciła wczoraj Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE Elona Muska zamieściła na portalu mapę Grenlandii pokolorowaną w barwy amerykańskiej flagi z dopiskiem „wkrótce”.
Duńskie władze apelują o szacunek dla integralności państwa
Ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen zaapelował o pełne poszanowanie integralności terytorialnej Królestwa Danii.
Przypomnienie dotyczące Stanów Zjednoczonych i Królestwa Danii: jesteśmy bliskimi sojusznikami i powinniśmy kontynuować współpracę w tym charakterze
— napisał na X Moeller Soerensen.
Oczekujemy pełnego poszanowania integralności terytorialnej Królestwa Danii
— dodał.
Wśród władz Danii oraz Grenlandii operacja USA w Wenezueli budzi niepokój w związku ze wcześniejszymi zapowiedziami Trumpa o konieczności przejęcia Grenlandii. Pod koniec grudnia amerykański prezydent mianował Jeffa Landry’ego specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Polityk w mediach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie „włączenie Grenlandii do USA”.
