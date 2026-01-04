Siły zbrojne Wenezueli uznały przejęcie przez wiceprezydent Delcy Rodriguez obowiązków prezydenta po uprowadzeniu Nicolasa Maduro – ogłosił minister obrony Vladimir Padrino. Dodał, że armia została postawiona w stan pełnej gotowości, by bronić ciągłości państwa.
W komunikacie opublikowanym w sieci Telegram minister oświadczył, że wenezuelskie siły zbrojne potępiają „tchórzliwe uprowadzenie naszego konstytucyjnego prezydenta, naczelnego dowódcy, oraz jego małżonki, pierwszej damy”.
Padrino wspomniał o decyzji Najwyższego Trybunały Sprawiedliwości o wyznaczeniu Rodriguez na pełniącą obowiązki prezydenta, a co za tym idzie przekazaniu jej wszystkich uprawnień i kompetencji głowy państwa. Dodał, że armia popiera wydany wcześniej dekret o wprowadzeniu stanu zewnętrznego zagrożenia.
W związku z tym wprowadzamy na całym obszarze geograficznym kraju i w doskonałej jedności ludu, wojska i policji, pełną gotowość operacyjną w celu zapewnienia wolności, niepodległości i suwerenności narodu, gwarantując ciągłość demokratyczną i konstytucyjną państwa wenezuelskiego
— napisano w komunikacie.
Schwytanie Maduro przez siły specjalne USA
Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani i wywiezieni z kraju przez amerykańskie siły specjalne w czasie operacji przeprowadzonej w sobotę nad ranem czasu miejscowego. Następnie trafili do USA, gdzie mają stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
Prezydent USA Donald Trump sugerował w sobotę, że Rodriguez, która przejęła obowiązki Maduro, zgodziła się współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Sama Rodriguez w czasie wystąpienia transmitowanego w telewizji określiła Maduro jako „jedynego prezydenta” kraju i zażądała jego uwolnienia.
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749873-armia-wenezueli-zdecydowala-ws-tymczasowego-nastepcy-maduro
