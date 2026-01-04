To, jak wygląda zwykłe życie Rosjan, pod dyktaturą Vladimira Putina szokuje! W Jakucku, który boryka się z falą mrozów, pękły rury. Mieszkańcy nie tylko pozbawieni są wody, ale także… są wręcz zalewani przez fekalia.
„Biełsat” przekazał, że mieszkańcy Syberii borykają się z falą mrozów.
Mróz sięgający -41 stopni spowodował w Jakucku serię pęknięć rur. Mieszkańcy ul. Czepałowej skarżą się, że od 3 dni nikt nie naprawia rury z wodą
— wskazał.
Awaria rury
Zauważył, że lokalny kanał „Uczciwa Jakucja” zwracał uwagę, że „saga naprawy rury z zimną wodą na ulicy Czepałowej w Jakucku trwa już trzeci dzień”.
Dziś, 4 stycznia 2026 roku, w porze lunchu pojawili się w końcu fachowcy, ale niestety w naszych domach nadal nie ma wody. Nie wiadomo, czy przyjechali z niezbędnym sprzętem
— pisał rosyjski portal.
Ostatecznie okazało się, że rura nadal nie została naprawiona.
Miasto zalane fekaliami
To jednak nie wszystko. „Biełsat” ujawnił, że „w mieście popękały też rury kanalizacyjne, doprowadzając do zalania części ulic fekaliami”.
„Biełsat” pokazał także, co o całej sprawie mówią mieszkańcy.
Wkrótce utoniemy w g…nie! Nie możemy chodzić, jeździć ani oddychać!!! Od 20 grudnia firma zarządzająca nie podjęła żadnych działań!!
— mówili.
Podsumowanie
„Biełsat” przekazał, że fala mrozów na Syberii doprowadziła w Jakucku do pękania rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Zauważył, że część ulic została zalana fekaliami.
