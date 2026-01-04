Sąd Najwyższy Wenezueli nakazał wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez przejęcie tymczasowej władzy po pojmaniu prezydenta Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone. Tymczasem Rodriguez potępiła ujęcie i aresztowanie Maduro przez siły USA. W przemówieniu telewizyjnym oświadczyła, że naród „nigdy nie powróci do bycia kolonią innego imperium”.
Izba Konstytucyjna Sądu orzekła, że „Rodriguez przejmuje i wykonuje, jako strona odpowiedzialna, wszystkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia właściwe urzędowi prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, w celu zagwarantowania ciągłości administracyjnej i kompleksowej obrony narodu”. Sędziowie nie orzekli jeszcze o trwałej nieobecności Maduro, co spowodowałoby przedterminowe wybory w ciągu 30 dni.
Odsunięcie administracji Maduro od władzy
Według portalu Axios, wystąpienie Rodriguez jest pierwszym sygnałem, że proces odsunięcia administracji Maduro od władzy nie przebiegnie tak płynnie, jak zakładał prezydent Donald Trump. Zasugerował on, że USA będą tymczasowo zarządzać Wenezuelą. Jak dodał, Rodriguez została zaprzysiężona na stanowisko prezydenta.
Strona wenezuelska nie wydała jednak dotąd oficjalnego komunikatu o zaprzysiężeniu. Miejsce pobytu wiceprezydent pozostaje nieznane. Media wskazują na Caracas lub Rosję.
Podczas wczorajszej konferencji prasowej Trump stwierdził, że Rodriguez będzie musiała współpracować z amerykańską administracją, dodając: „naprawdę nie ma wyboru”.
Według amerykańskiego przywódcy, Rodriguez miała rozmawiać z sekretarzem stanu Marco Rubio i zadeklarować, że Wenezuela „zrobi wszystko”, czego będą wymagały USA.
Rodriguez: „Nie wrócimy do bycia niewolnikami”
Rodriguez zaprzeczyła tym twierdzeniom.
Jeśli jest coś, co naród wenezuelski i kraj wiedzą bardzo wyraźnie, to to, że nigdy nie wrócimy do bycia niewolnikami
— podkreśliła.
W opinii Associated Press, wiceprezydent pozostawiła jednak przestrzeń do ewentualnych negocjacji, apelując o „pełne szacunku stosunki”.
To jedyne, co zaakceptujemy w kontekście relacji po ataku na Wenezuelę
— oznajmiła.
Rodriguez zażądała przedstawienia dowodu życia Nicolasa Maduro oraz jego małżonki, Cilii Flore, domagając się ich zwolnienia z amerykańskiego aresztu.
Trump zapowiedział też, że obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Wenezueli nie będzie konieczna, „jeśli wiceprezydent zrobi to, czego chcemy”.
