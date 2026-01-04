„Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Dlatego, że konsumpcjonizm i egoizm opanowały umysły młodych Polaków” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, poseł i wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki.
Zakaz propagandy antyrodzinnej, posiadanie rodziny jako misja każdej kobiety i każdego mężczyzny, większe prawa polityczne dla rodzin z dziećmi, powstrzymanie laicyzacji życia społecznego czy obowiązkowe przeszkolenie wojskowe - to niektóre punkty Dekalogu Narodowego Przetrwania. Jest to pomysł, który wczoraj zaprezentowali w „Salonie Dziennikarskim Extra” na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski - redaktor naczelny naszej stacji oraz Marek Grabowski - socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty.
„To największe zagrożenie dla Polski”
Do tej kwestii w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego nawiązał prof. Przemysław Czarnek, poseł i wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki. W jego ocenie kryzys demograficzny „to jest największe zagrożenie dla Polski”.
Nie ma co do tego wątpliwości. Podpisuje się pod wszystkimi przykazaniami z tego dekalogu stworzonego w państwa redakcji. Zresztą myśmy te przykazania wprowadzali w polskiej szkole i gdybyśmy dzisiaj rządzili wprowadzone by były na większą skalę. Przede wszystkim zakaz propagandy antyrodzinnej. Wszystko jest w umysłach ludzi
— podkreślił prof. Przemysław Czarnek.
Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Dlatego, że konsumpcjonizm i egoizm opanowały umysły młodych Polaków. Ja mogę pochwalić się przykładem z własnego podwórka. Ja mam 48 lat. W tym roku będę miał 49. Jestem szczęśliwym dziadkiem wnuka 13-miesięcznego. Moja córka wraz z moim zięciem tworzą piękną rodzinę, małżeństwo. Tylko że kiedy mówimy o tym, że ja ożeliłem się, a moja żona wychodziła za mnie za mąż, mieliśmy po 23 lata i w podobnym wieku była moja córka i zięć, to wszyscy mówili: „Dlaczego tak wcześnie?” I to jest właśnie ten problem - propaganda antyrodzinna. Nie żeń się, po co ci dzieci? Najpierw się wykształć, znajdź pracę, zwiedź świat, dopiero znajdziesz sobie żonę albo męża i wtedy może zaplanujecie dziecko
— zaznaczył były minister edukacji i nauki.
