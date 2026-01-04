„Lotniska w całej Grecji zawiesiły przyloty i odloty z powodu niesprecyzowanych problemów z częstotliwościami radiowymi” - podał krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z kolei „z powodu słabej widoczności i problemów technicznych z systemem nawigacyjnym pomagającym przy lądowaniu lotnisko w Bergamo na północy Włoch wczoraj wieczorem wstrzymało wszystkie loty, przez co tysiące pasażerów utknęły tam na noc” - podała agencja Reutera. Do tego dziesiątki tysięcy pasażerów zmagają się w weekend z poważnymi utrudnieniami na lotnisku Amsterdam-Schiphol, gdzie śnieg, lód i silny wiatr doprowadziły do opóźnienia lub odwołania setek lotów i znacznego ograniczenia przepustowości pasów startowych.
Władze zapewniły, że badają przyczynę awarii. Problem wydaje się związany z centralnymi systemami częstotliwości radiowych Centrów Kontroli Obszaru Ateńskiego i Macedonii, które podlegają Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
— napisał portal dziennika „Kathimerini”.
Częstotliwości radiowe w dotkniętych ośrodkach zostały wyłączone z użytku.
Centra odgrywają kluczową rolę w transporcie lotniczym Grecji, ponieważ samoloty wlatujące w przestrzeń powietrzną tego kraju muszą nawiązać z nimi łączność
— wyjaśnił portal.
Awaria techniczna i ogromne utrudnienia
Awaria techniczna wpływa na wszystkie loty do i z Grecji, chociaż samoloty, będące już w powietrzu, nadal operują normalnie. Strony internetowe monitorujące loty wykazały, że grecka przestrzeń powietrzna jest w dużej mierze pusta.
Państwowy nadawca ERT poinformował, że przyloty i odloty zostały zawieszone o godz. 9 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce). ERT dodał, że loty są przekierowywane do sąsiednich krajów.
Do awarii w Grecji odniosła się ambasada Polski w tym kraju. Placówka poinformowała w serwisie X, że z powodu awarii systemu kontroli została zamknięta przestrzeń powietrzna nad Grecją, a utrudnienia mają potrwać do godz. 16 w niedzielę.
We włoskim Bergamo odwołano 26 lotów
Zarządzająca lotniskiem w Bergamo firma SACBO poinformowała w oświadczeniu, że problem techniczny został rozwiązany około północy.
Incydent doprowadził do odwołania 26 odlotów, przekierowania sześciu na inne lotniska i przełożenia siedmiu dziś
— podały lokalne media.
Tysiące osób musiały spędzić noc na lotnisku, ludzie spali na podłodze i taśmach do odprawy bagażu.
Portal dziennika „Corriere della Sera” podał, że pierwsze loty zostały wstrzymane około godz. 17 wczoraj. Z aktualizowanych na bieżąco informacji na stronie internetowej lotniska wynikało, że wiele lotów było opóźnionych, choć kilka odleciało dziś rano.
Większość opóźnionych połączeń to loty obsługiwane przez niskokosztowe linie lotnicze Ryanair, dla których Bergamo jest węzłem przesiadkowym dla podróżnych udających się do Mediolanu.
Utrudnienia na lotnisku Amsterdam-Schiphol
Lotnisko Amsterdam-Schiphol strzegło przed dzisiejszymi opóźnieniami i odwołaniami lotów i zaapelowało do podróżnych o sprawdzanie statusu swoich lotów.
Utrudnienia rozpoczęły się 2 stycznia, kiedy kilkaset lotów było opóźnionych, a kilkadziesiąt odwołano, i nasiliły się w weekend, ponieważ służby lotniskowe nie nadążały z odśnieżaniem i odladzaniem w warunkach ograniczonej widoczności i przy silnym wietrze. Loty długodystansowe trzeba było przekierować do innych europejskich portów przesiadkowych, zwłaszcza na lotnisko w Brukseli (Zaventem), co dodatkowo zwiększyło zakłócenia w ruchu lotniczym
— przypomniał francuski portal.
Linie KLM, jeden z głównych przewoźników na Schiphol, poinformowały wczoraj o odwołaniu tego dnia 114 lotów i ograniczeniu dalszych połączeń, głównie międzykontynentalnych. Później linie odwołały 295 lotów zaplanowanych na niedzielę.
Wielu podróżnych utknęło w Amsterdamie
Wielu podróżnych utknęło w Amsterdamie lub na lotniskach przesiadkowych, a przewoźnicy zalecają korzystanie ze ich aplikacji w celu zmiany rezerwacji
— napisał Air Journal.
Radzimy naszym pasażerom, aby sprawdzali najnowsze informacje o swoich lotach, ponieważ w przypadku utrzymywania się obecnych warunków należy spodziewać się dalszych odwołań
— podkreśliły linie KLM.
Portal Travel and Tour World podał dziś, że opóźnienia dotknęły przede wszystkim połączeń linii KLM, Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia i Air Baltic.
Serwis internetowy Aviation24 zauważył, że KLM doświadczyły znacznych zakłóceń również z powodu działań zbrojnych USA w Wenezueli. Sytuacja doprowadziła do tymczasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej wokół Curacao, zmuszając przewoźnika do odwołania wielu lotów do i z Curacao, Aruby, Bonaire, Sint Maarten, Port-of-Spain, Georgetown i Bridgetown.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
