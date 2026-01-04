31 grudnia 2025 doszło do zatrzymania przez władze Finlandii płynącego pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny transportowca Fitburg, który podejrzany jest o uszkodzenie podmorskiego kabla z Helsinek do stolicy Estonii, Tallina. Fińska Straż Graniczna i Departament Policji w Helsinkach opublikowały nagranie z działań na statku Fitburg.
Uszkodzenie kabla należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa wykryto ok. godz. 5 rano miejscowego czasu (godz. 4 rano w Polsce). Elisa poinformowała o tym fińską straż graniczną, która wysłała na miejsce zdarzenia jednostkę patrolową i śmigłowiec.
Inspekcja przeprowadzona przez Fińską Agencję Transportu i Łączności (Traficom) potwierdziła również, że statek spełnia wymogi odpowiednich konwencji międzynarodowych.
Podczas kontroli przetestowano sprzęt oraz instalacje, a także sprawdzono zapasy na statku. W ramach uprawnień portu zarządzono również przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa przez załogę statku
— powiedziała Sanna Sonninen, dyrektor wydziału gospodarki morskiej.
Uszkodzenie podmorskiego kabla
Mający 132 m długości Fitburg, zarejestrowany w karaibskim państwie Saint Vincent i Grenadyny, został zbudowany w 2022 r. Podejrzewa się, że statek, realizując kurs z Petersburga w stronę izraelskiej Hajfy, uszkodził kotwicą podmorski kabel przesyłowy fińskiego operatora Elisa, do czego doszło 31 grudnia.
Przesłuchania członków załogi
Śledczy kontynuowali też przesłuchania członków załogi, którymi są obywatele Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu. Dwie z osoby z 14-osobowej załogi zostały tymczasowo aresztowane, a dwóm innym wystawiono zakaz podróżowania. Policja nie ujawniła dotąd narodowości tych osób ani funkcji, jakie pełnią na statku. Dochodzenie kryminalne prowadzone jest we współpracy z Estonią.
Służby przeprowadziły też podwodne oględziny miejsca przerwania kabla. Ze względu na trudne warunki pogodowe panujące na morzu jego naprawa jeszcze się nie rozpoczęła. Statek znajduje się obecnie w porcie niedaleko Helsinek.
