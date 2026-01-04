„W Polsce ludzie mogą lubić albo nie lubić okrągłego stołu, ale wolność jest. […] Powiedziałbym Wenezuelczykom, żeby nie pokazywali zbyt dużo euforii, ponieważ dyktatura jeszcze się nie skończyła, ale się kończy” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Franco de Peña, wenezuelski scenarzysta i reżyser filmowy.
CZYTAJ WIĘCEJ: Amerykańscy szpiedzy śledzili każdy ruch Maduro. Tajna obserwacja trwała od miesięcy. „Monitoringiem objęto nawet jego zwierzęta”
Amerykańską akcję zbrojną w Wenezueli oraz to, czy zostało złamane prawo międzynarodowe, skomentował w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Franco de Peña, wenezuelski scenarzysta i reżyser filmowy.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749845-wenezuelski-rezyser-dyktatura-jeszcze-sie-nie-skonczyla