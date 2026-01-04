WIDEO

Trump potraktuje Putina jak Maduro? Krótki, lecz wymowny komentarz Zełenskiego! "Stany Zjednoczone wiedzą, co powinny zrobić"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / autor: X:@ZelenskyyUa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił krótkiego, lecz bardzo wymownego komentarza na pytanie o akcję USA w Wenezueli. „Skoro można tak postępować z dyktatorami, to Stany Zjednoczone wiedzą, co powinny zrobić dalej” - powiedział z uśmiechem podczas briefingu prasowego.

W nocy z piątku 2 stycznia na sobotę 3 stycznia pojawiły się doniesienia medialne o eksplozjach w stolicy Wenezueli. Jak okazało się następnie, prezydent Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli. Amerykanie pojmali także Nicolása Maduro - nieuznawanego przez wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, za prawowitego, legalnie pełniącego swój urząd prezydenta.

USA wiedzą, co powinny zrobić dalej”

Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski wziął udział w spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego krajów europejskich. Na briefingu prasowym po spotkaniu został poproszony o komentarz na temat wydarzeń w Wenezueli.

Odpowiedział bardzo krótko, lecz wymownie.

Co mogę powiedzieć? Skoro można tak postępować z dyktatorami, to Stany Zjednoczone wiedzą, co powinny zrobić dalej

— skwitował z uśmiechem.

