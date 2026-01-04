Na portalu niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” opublikowano artykuł, w którym zwraca się uwagę na to, że Niemcy nie przyciągają już migrantów z Polski. Jednocześnie coraz więcej naszych rodaków decyduje się na powrót do ojczyzny. Jedną z przyczyn tego jest zła sytuacja gospodarcza naszego zachodniego sąsiada.
Tygodnik przywołał dane Federalnego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że w 2024 roku po raz pierwszy od około 25 lat więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż do nich przyjechało. Okazało się, że saldo ujemne wynosi 12 068 osób - 76 320 przyjechało i 88 388 wyjechało.
Obecnie w Niemczech mieszka 860 000 Polaków, a biorąc pod uwagę osoby z polskimi korzeniami, jest ich według szacunku około 2,2 mln.
Problem Niemiec
„Der Spiegel” zwracało uwagę, ze Niemcy przez lata były „magnesem dla wschodnich sąsiadów”. Głównym powodem była siła ekonomiczna tego kraju. Ta sytuacja się jednak zmieniła.
Polscy migranci uważani są za ponadprzeciętnie zintegrowanych i za podporę rynku pracy. Wykonują zawody, w których brakuje pracowników – pielęgnują osoby w podeszłym wieku, sprzątają, są inżynierami i lekarzami. Prominenci z polskimi korzeniami są trwałym elementem niemieckiej tożsamości – piłkarz Lukas Podolski czy były sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak
— napisano.
W relacjach pomiędzy obu sąsiednimi krajami najwidoczniej jednak coś pękło
— dodano.
Polacy myślą o wyjeździe
Wskazano ponadto, że od 2022 r. liczba powrotów do Polski nadal rośnie.
W tekście przywołano także sondaż Instytutu Badań Rynku Pracy i Kształcenia Zawodowego (IAB), z którego wynika, że Polacy częściej niż inne narodowości myślą o wyjeździe z Niemiec.
Podsumowanie
W 2024 r. po raz pierwszy od ok. 25 lat więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż do nich przyjechało. Jako przyczynę wskazuje się coraz gorszą sytuację gospodarczą Niemiec i rosnąca skłonność Polaków do powrotu do kraju.
CZYTAJ TAKŻE:
— O połowę spadła liczba nielegalnych wjazdów do Niemiec! W 2025 roku na granicach RFN odnotowano ok. 62,5 tys. takich przypadków
— Niemców nie stać na świąteczne zakupy. Większość handlowców jest niezadowolonych z wyników sprzedaży
— Niemcy są przerażeni plagą włamań. Media wymieniają miasta, gdzie jest ich najwięcej. Kolonia i Essen w czołówce rankingu
— CSU chce deportacji z Niemiec większości syryjskich uchodźców. W Monachium miałby powstać „deportacyjny terminal”
— Polacy wracają do Ojczyzny! Więcej naszych rodaków opuściło Niemcy, niż do nich przyjechało. Przyczyną jest m.in. dynamiczny rozwój Polski
Adrian Siwek/Der Spiegel/Dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749843-niemcy-juz-nie-sa-atrakcyjne-dla-polakow-fala-powrotow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.