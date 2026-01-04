Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski relacjonuje swój pobyt w Jerozolimie, która - jak podkreślił - jest wyjątkowa dla setek milionów ludzi na świecie. „Dziś jednak nie ma tu wielu pielgrzymów i turystów. Co gorsza, także miejscowi chrześcijanie cierpią prześladowania, a sama ich obecność w Ziemi Świętej staje pod znakiem zapytania” - napisał polityk. Tymczasem Izrael potwierdził zakaz działalności w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu dla 37 organizacji humanitarnych, jeśli odmówią one spełnienia nowych wymogów rejestracyjnych nałożonych przez Ministerstwo ds. Diaspory i Walki z Antysemityzmem.
Zgodnie z informacją Ministerstwa ds. Diaspory, organizacje pozarządowe, które nie spełnią wymogów określonych przez władze, stracą ważność swoich zezwoleń i będą musiały zakończyć działalność w Strefie Gazy do 1 marca 2026 roku.
Decyzja została odrzucona przez liczne organizacje międzynarodowe, które ostrzegają, że może ona pogłębić poważny kryzys humanitarny w palestyńskiej enklawie, gdzie dostęp do podstawowych usług – takich jak opieka medyczna, żywność i woda – nadal jest niewystarczający.
Na liście Izraela znajdują się m.in.: Caritas Jerozolima, Médecins Sans Frontières, Norweska Rada ds. Uchodźców, Care International, Oxfam i ActionAid.
„Wspierajmy chrześcijan w Ziemi Świętej”
Na trudną sytuację w Jerozolimie zwrócił również uwagę poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Trudno zaakceptować działania Izraela, a także agresywnych grup fundamentalistów żydowskich, o czym dziś mówili przedstawiciele kościołów katolickiego, prawosławnego, armeńskiego, ale także organizacji działających na rzecz relacji żydowsko-chrześcijańskich
— zaznaczył polityk.
Módlmy się i wspierajmy chrześcijan w Ziemi Świętej, ale i przypominajmy władzom Izraela o konieczności respektowania i zapewnienia wolności religijnej wszystkich obywateli i gości
— dodał Bartłomiej Wróblewski.
Odpowiedź Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy
W związku z nieodnowieniem pozwolenia dla Caritas Jerozolima, Łaciński Patriarchat Jerozolimy wydał oświadczenie, w którym potwierdził status prawny tej instytucji.
Caritas Jerozolima jest organizacją humanitarną i rozwojową działającą pod auspicjami i zarządem Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej
— wyjaśniono w oświadczeniu.
W Izraelu Caritas Jerozolima posiada status ‘kościelnej osoby prawnej’, którego misja i status zostały uznane przez Państwo Izrael na mocy Umowy Podstawowej z 1993 roku oraz kolejnej Umowy o Osobowości Prawnej z 1997 roku, podpisanych między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael
— dodano.
W oświadczeniu doprecyzowano również:
Caritas Jerozolima nie rozpoczęła żadnej procedury nowej rejestracji wobec władz izraelskich i będzie kontynuować swoją działalność humanitarną i rozwojową w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie, zgodnie ze swoim mandatem.
Solidarność Caritas Włochy
Środki ogłoszone przez rząd izraelski zaskoczyły kierownictwo Caritas Włochy, które zapewnia, że jego wsparcie dla Caritas Jerozolima pozostaje niezachwiane.
Caritas Jerozolima – podkreśliła Silvia Sinibaldi w wywiadzie dla Vatican News – jest organizacją humanitarną działającą pod kierownictwem Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej i funkcjonuje w oparciu o status prawny będący wynikiem porozumień pomiędzy Państwem Izrael a Stolicą Apostolską, podczas gdy Caritas Internationalis, która również znalazła się na liście władz izraelskich, nie prowadzi bezpośrednich działań w tym kraju. Krótko mówiąc, nie było żadnego trwającego procesu rejestracji, dlatego ta decyzja jest absolutnie zaskakująca i nieoczekiwana.
Działania kluczowe i niezbędne
Caritas Jerozolima natychmiast potwierdziła swoją determinację, by kontynuować misję zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu.
Silvia Sinibaldi określiła ten ruch jako: „konieczne doprecyzowanie, które jednak nie eliminuje konkretnych trudności, jakie cechują codzienną pracę w terenie – pracę zawsze bardzo niepewną i niestabilną”.
Jako sieć Caritas, stoimy u boku Caritas Jerozolima nie tylko poprzez wsparcie i codzienną modlitwę, ale także poprzez konkretne działania zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu
— zaznaczyła.
Zastępca dyrektora podkreśliła, że są to działania kluczowe i niezbędne, zwłaszcza w takich obszarach jak opieka zdrowotna oraz wsparcie psychospołeczne.
Wymierne wsparcie
Obecnie Caritas Jerozolima odpowiada na liczne sytuacje kryzysowe, które dotykają mieszkańców Ziemi Świętej w trudnych miesiącach zimowych – częściowo dzięki darowiznom przekazywanym przez sieć Caritas.
Silvia Sinibaldi przypomniała m.in. projekt pomocy rodzinom na Zachodnim Brzegu w okresie Bożego Narodzenia:
Projekt zapewnia wsparcie ekonomiczne, wspólnotowe oraz środowiskowe dla 250 rodzin na tych terenach, podczas gdy w Strefie Gazy wspieramy projekty związane ze zdrowiem matek i dzieci oraz ze zdrowiem psychicznym.
Zwróciła również uwagę na dar w postaci byłego papamobile papieża Franciszka, który Caritas Jerozolima przekształciła w mobilną klinikę pediatryczną.
Wspieranie tej inicjatywy w miejscu, gdzie nic już nie istnieje, jest jak utrzymywanie płonącej pochodni nadziei
— podsumowała.
S.O.S. dla Ziemi Świętej. Chrześcijanie m.in. w Betlejem potrzebują wsparcia. Dyrektor polskiej sekcji PKWP: „Sytuacja stała się dramatyczna"
Papież Leon XIV zaapelował o pokój w Ziemi Świętej: „Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni"
Tragiczna sytuacja chrześcijan w Gazie. Ks. prof. Cisło o akcji jego Fundacji. „Możemy mieć kawałek Betlejem w domu na Boże Narodzenie"
