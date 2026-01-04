Amerykańscy szpiedzy śledzili każdy ruch Maduro. Tajna obserwacja trwała od miesięcy. "Monitoringiem objęto nawet jego zwierzęta"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Nicolas Maduro / autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Nicolas Maduro / autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Grupa amerykańskich szpiegów, w tym źródło w rządzie Wenezueli, od miesięcy obserwowała, gdzie przywódca tego kraju Nicolas Maduro śpi, co je, w co się ubiera, a monitoringiem objęto nawet jego zwierzęta” - podała BBC, opisując przygotowania do ujęcia polityka podczas operacji wojskowej USA.

Portal brytyjskiego nadawcy podał dziś, powołując się na źródła w wojsku USA, że przygotowania do operacji o kryptonimie „Absolute Resolve” sfinalizowano na początku grudnia po miesiącach skrupulatnego planowania. W ramach przygotowań amerykańscy wojskowi stworzyli m.in. dokładną, pełnowymiarową replikę kryjówki Maduro w Caracas, aby przećwiczyć drogi wejścia.

Po przygotowaniu planu „interwencji niespotykanej od czasów zimnej wojny” Amerykanie musieli jedynie czekać na optymalne warunki do jego realizacji

— zaznaczyła BBC.

Zgoda na przeprowadzenie misji

Pod koniec grudnia prezydent USA Donald Trump wydał zgodę na przeprowadzenie misji, ale postanowiono czekać na lepsze warunki pogodowe, w tym mniejsze zachmurzenie.

Ostatecznie rozkaz Trumpa nadszedł 2 stycznia krótko przed północą w Caracas, co umożliwiło wojsku działanie pod osłoną ciemności.

Rozpoczęła się trwająca dwie godziny i 20 minut misja powietrzno-lądowo-morska. Trump śledził jej przebieg na żywo w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie towarzyszyli mu dyrektor CIA John Ratcliffe i sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Według BBC Rubio zaczął informować parlamentarzystów o podjętych działaniach dopiero w trakcie operacji.

USA rozmieściły ponad 150 samolotów, w tym bombowce, myśliwce i samoloty rozpoznawcze. Żołnierze USA zostali ostrzelani, a jeden z ich śmigłowców został trafiony, ale nadal mógł latać.

Maduro próbował uciec do kryjówki

Krótko po rozpoczęciu nalotów wczoraj o godz. 2.01 czasu lokalnego żołnierze dotarli do bazy wojskowej, na której terenie ukrywał się Maduro. Trump opisał ją później jako „fortecę” w sercu Caracas.

Byli w gotowości, czekali na nas. Wiedzieli, że nadchodzimy

— powiedział.

Maduro próbował uciec do kryjówki na terenie bazy.

Próbował dostać się w bezpieczne miejsce, które nie było tak bezpieczne, ponieważ wysadzilibyśmy drzwi w powietrze w jakieś 47 sekund

— powiedział Trump.

Dotarł do drzwi, ale nie zdążył ich zamknąć

— dodał.

O godz. 4.20 czasu lokalnego śmigłowce z Maduro i jego żoną Cilią Flores na pokładzie opuściły terytorium Wenezueli. Niemal dokładnie godzinę później Trump ogłosił wiadomość o schwytaniu wenezuelskiego przywódcy.

Maduro i jego żona wkrótce staną przed obliczem amerykańskiej sprawiedliwości

— zapowiedział.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Ujawniono nowe informacje po akcji USA w Wenezueli. „Amerykańscy komandosi wyciągnęli Nicolasa Maduro i jego żonę z sypialni”

Mieszkańcy Wenezueli w niepewności po ataku USA. „Robili zakupy, po czym szybko wracali do swoich domów”

Ile osób zginęło w ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę? „NYT” ujawnia: Co najmniej czterdzieści, wśród nich żołnierze i cywile

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych