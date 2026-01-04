„Grupa amerykańskich szpiegów, w tym źródło w rządzie Wenezueli, od miesięcy obserwowała, gdzie przywódca tego kraju Nicolas Maduro śpi, co je, w co się ubiera, a monitoringiem objęto nawet jego zwierzęta” - podała BBC, opisując przygotowania do ujęcia polityka podczas operacji wojskowej USA.
Portal brytyjskiego nadawcy podał dziś, powołując się na źródła w wojsku USA, że przygotowania do operacji o kryptonimie „Absolute Resolve” sfinalizowano na początku grudnia po miesiącach skrupulatnego planowania. W ramach przygotowań amerykańscy wojskowi stworzyli m.in. dokładną, pełnowymiarową replikę kryjówki Maduro w Caracas, aby przećwiczyć drogi wejścia.
Po przygotowaniu planu „interwencji niespotykanej od czasów zimnej wojny” Amerykanie musieli jedynie czekać na optymalne warunki do jego realizacji
— zaznaczyła BBC.
Zgoda na przeprowadzenie misji
Pod koniec grudnia prezydent USA Donald Trump wydał zgodę na przeprowadzenie misji, ale postanowiono czekać na lepsze warunki pogodowe, w tym mniejsze zachmurzenie.
Ostatecznie rozkaz Trumpa nadszedł 2 stycznia krótko przed północą w Caracas, co umożliwiło wojsku działanie pod osłoną ciemności.
Rozpoczęła się trwająca dwie godziny i 20 minut misja powietrzno-lądowo-morska. Trump śledził jej przebieg na żywo w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie towarzyszyli mu dyrektor CIA John Ratcliffe i sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Według BBC Rubio zaczął informować parlamentarzystów o podjętych działaniach dopiero w trakcie operacji.
USA rozmieściły ponad 150 samolotów, w tym bombowce, myśliwce i samoloty rozpoznawcze. Żołnierze USA zostali ostrzelani, a jeden z ich śmigłowców został trafiony, ale nadal mógł latać.
Maduro próbował uciec do kryjówki
Krótko po rozpoczęciu nalotów wczoraj o godz. 2.01 czasu lokalnego żołnierze dotarli do bazy wojskowej, na której terenie ukrywał się Maduro. Trump opisał ją później jako „fortecę” w sercu Caracas.
Byli w gotowości, czekali na nas. Wiedzieli, że nadchodzimy
— powiedział.
Maduro próbował uciec do kryjówki na terenie bazy.
Próbował dostać się w bezpieczne miejsce, które nie było tak bezpieczne, ponieważ wysadzilibyśmy drzwi w powietrze w jakieś 47 sekund
— powiedział Trump.
Dotarł do drzwi, ale nie zdążył ich zamknąć
— dodał.
O godz. 4.20 czasu lokalnego śmigłowce z Maduro i jego żoną Cilią Flores na pokładzie opuściły terytorium Wenezueli. Niemal dokładnie godzinę później Trump ogłosił wiadomość o schwytaniu wenezuelskiego przywódcy.
Maduro i jego żona wkrótce staną przed obliczem amerykańskiej sprawiedliwości
— zapowiedział.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749834-sledzili-kazdy-ruch-maduro-inwigilacja-trwala-od-miesiecy
