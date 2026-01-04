MSZ Chin wezwało USA do natychmiastowego uwolnienia dotychczasowego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony. Resort ocenił, że siłowe zatrzymanie i wywiezienie Maduro z kraju stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego oraz Karty Narodów Zjednoczonych.
Wzywamy stronę amerykańską do zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Maduro i jego małżonce, ich natychmiastowego uwolnienia oraz zaprzestania działań mających na celu obalenie władz Wenezueli
— oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie.
W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu podkreślono, że kryzys polityczny w południowoamerykańskim kraju należy rozwiązać poprzez dialog i negocjacje.
To reakcja na atak, jaki siły USA przeprowadziły w sobotę na Caracas i inne miasta Wenezueli oraz pojmanie i wywiezienie z kraju Maduro i jego żony.
Zarzuty wobec Maduro
Na Maduro, Flores oraz trzech osobach z ich otoczenia, które pozostały na wolności, ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy: uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu. Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym we współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Za te czyny grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia. W poniedziałek Maduro ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jest nagranie Maduro z aresztu! Prowadzili go dwaj przedstawiciele DEA. Przy tej okazji Wenezuelczyk wypowiedział zaskakujące słowa
— Ile osób zginęło w ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę? „NYT” ujawnia: Co najmniej czterdzieści, wśród nich żołnierze i cywile
— Co czeka Wenezuelę? Trump: My będziemy zarządzać tym krajem do czasu transformacji. Nie możemy ryzykować, że ktoś inny ją przejmie
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749827-jest-reakcja-chin-na-porwanie-maduro-przez-sily-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.