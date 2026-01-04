Ile osób zginęło w ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę? "NYT" ujawnia: Co najmniej czterdzieści, wśród nich żołnierze i cywile

autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ
autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

We wczorajszym ataku USA na Wenezuelę zginęło co najmniej 40 osób, wśród nich żołnierze i cywile – podał dziennik „New York Times”, powołując się na niewymienionego z nazwiska, wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego.

Wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez powiedziała wcześniej w państwowej telewizji, że w ataku zginęli żołnierze i cywile, ale nie podała liczby zabitych.

Według „NYT” wojska USA uderzyły na Fort Tiuna w Caracas, w którym mieści się między innymi siedziba ministerstwa obrony i generalne dowództwo wenezuelskiej armii, a także na port w mieście La Guaira i lotnisko Higuerote w stanie Miranda.

Porwanie Maduro przez siły USA

Siły amerykańskie schwytały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro oraz jego żonę Cilię Flores. Oboje zostali wczoraj przewiezieni do stanu Nowy Jork i według zapowiedzi amerykańskich urzędników mają tam stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że podczas akcji jeden z amerykańskich śmigłowców został trafiony, a kilku żołnierzy odniosło obrażenia. Zaznaczył, że w operacji nie zginął żaden członek sił zbrojnych USA.

Adam Stankiewicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

