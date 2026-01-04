We wczorajszym ataku USA na Wenezuelę zginęło co najmniej 40 osób, wśród nich żołnierze i cywile – podał dziennik „New York Times”, powołując się na niewymienionego z nazwiska, wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego.
Wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez powiedziała wcześniej w państwowej telewizji, że w ataku zginęli żołnierze i cywile, ale nie podała liczby zabitych.
Według „NYT” wojska USA uderzyły na Fort Tiuna w Caracas, w którym mieści się między innymi siedziba ministerstwa obrony i generalne dowództwo wenezuelskiej armii, a także na port w mieście La Guaira i lotnisko Higuerote w stanie Miranda.
Porwanie Maduro przez siły USA
Siły amerykańskie schwytały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro oraz jego żonę Cilię Flores. Oboje zostali wczoraj przewiezieni do stanu Nowy Jork i według zapowiedzi amerykańskich urzędników mają tam stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że podczas akcji jeden z amerykańskich śmigłowców został trafiony, a kilku żołnierzy odniosło obrażenia. Zaznaczył, że w operacji nie zginął żaden członek sił zbrojnych USA.
