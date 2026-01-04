W trzecim dniu po pożarze w barze w szwajcarskiej miejscowości alpejskiej Crans-Montana zidentyfikowano 11 ofiar: to 8 Szwajcarów i 3 Włochów. Poinformowały o tym wczoraj władze obu krajów. Zginęło 40 osób, a 121 jest rannych, wśród nich obywatel Polski. Według mediów właściciele lokalu zniknęli.
Szwajcarskie media za miejscowymi władzami podały, że osiem ofiar z tego kraju, których tożsamość ustalono, to osoby w wieku od 16 do 24 lat.
Ambasador Włoch w Szwajcarii Gian Lorenzo Cornado przekazał agencji Ansa, że ustalono tożsamość trzech włoskich ofiar pożaru. Nieoficjalnie wiadomo, że to trzech 16-latków- ogłosiły włoskie media.
Na liście zaginionych są jeszcze trzy osoby z Włoch.
W związku ze stanem ciał niektórych osób ich identyfikacja może potrwać długo- poinformowali specjaliści. Konieczne w tym przypadku będą badania DNA.
Nie ustalono również dotąd tożsamości pięciu ciężko rannych osób.
Kolejni włoscy ranni przewożeni są do szpitala w Mediolanie. Dotychczas trafiło tam na leczenie 9 osób; przechodzą one operacje. Niektórzy z tych rannych są w stanie krytycznym.
Właściciele lokalu zniknęli?
Prokuratura szwajcarskiego kantonu Valais wszczęła śledztwo przeciwko dwojgu właścicielom lokalu w centrum Crans-Montana, w którym doszło do pożaru. Są to obywatele Francji; 49-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta. Portal dziennika „Blick” poinformował, że oboje zniknęli i odnotował, że wcześniej usunęli oni z sieci zdjęcia baru po remoncie, na których było widać między innymi zwężone schody i inne ryzykowne dla bezpieczeństwa zmiany.
Władze gminy Crans-Montana ogłosiły, że będą występować jako strona cywilna w postępowaniu karnym w sprawie pożaru. Umożliwi to im udział w pełnym ustalaniu okoliczności tragedii.
CZYTAJ TAKŻE:
— 40 ofiar śmiertelnych i 115 rannych. Szwajcarska policja przekazuje tragiczne wieści. Trwają intensywne prace nad identyfikacją zmarłych
— Niezwykła relacja kobiety, która była świadkiem pożaru w Crans-Montana: „Mój przyjaciel usiadł i trzymał w dłoni swój krzyżyk. Ogień go ominął”
— Szokujące ustalenia po pożarze w Szwajcarii! „Śmiertelna pułapka”. Kluczem dziewczyna w czarnym kasku? Kim jest właściciel lokalu?
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749825-wlasciciele-baru-w-szwajcarskim-crans-montana-znikneli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.