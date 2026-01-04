**Trwa 1411. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 4 stycznia 2026 r.
7:20. Rosja zamknęła śledztwo w sprawie katastrofy samolotu, który zestrzeliła. Azerbejdżan zdziwiony
Rosyjskie formalnie zamknęły śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Azerbaijan Airlines, który 25 grudnia 2024 r. rozbił się w pobliżu Aktau w Kazachstanie twierdząc, że nie dopatrzono się podstaw do dalszego prowadzenia sprawy. Decyzja ta wzbudziła głębokie zdziwienie władz w Baku.
W katastrofie Embraera lecącego z Baku w Azerbejdżanie do Groznego w Rosji zginęło 38 osób, a 29 innych odniosło obrażenia. Piloci nagle stracili kontrolę nad maszyną, która runęła podczas próby awaryjnego lądowania. Według wszelkiego prawdopodobieństwa samolot został trafiony przez siły rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, które pomyliły samolot pasażerski z ukraińskimi dronami atakującymi wówczas Grozny, stolicę wchodzącej w skład Rosji Czeczenii.
Według komunikatów przekazanych mediom, rosyjscy śledczy uznali, że nie ma jednoznacznych dowodów obciążających konkretne osoby lub instytucje, które mogłyby stanowić o odpowiedzialności karnej za tragedię. Decyzja ta wzbudziła jednak ostre reakcje zarówno w Azerbejdżanie, jak i poza nim.
Jak przekazała agencja Anadolu, decyzja Moskwy spotkała się w Baku z „głębokim zdziwieniem i niezrozumieniem”. MSZ i Prokuratura Generalna Azerbejdżanu podkreśliły, że ich zdaniem rosyjskie władze nie przedstawiły partnerom ani opinii publicznej pełnych wyników dochodzenia, co utrudnia wyciągnięcie obiektywnych wniosków i implementację ewentualnych rekomendacji bezpieczeństwa. Azerbejdżan od początku utrzymuje, że samolot został trafiony przez rosyjskie siły obrony przeciwlotniczej. Prezydent Ilham Alijew podkreślał, że tragedii można było uniknąć, gdyby istniała właściwa koordynacja przestrzeni powietrznej między stronami (azerbejdżańską i rosyjską).
00:01. Wiceszef MSZ Kupiecki: Kluczowe decyzje ws. pokoju zapadną na szczycie w Paryżu
Podsumowanie rozmów, dotyczących możliwego porozumienia pokojowego w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, nastąpi dopiero podczas spotkania liderów państw zaplanowanym na 6 stycznia w Paryżu – poinformował w Kijowie wiceszef MSZ RP Robert Kupiecki.
-Jeżeli chodzi o ustalenia czy podsumowanie procesu, to nastąpią one raczej dopiero podczas spotkania liderów, które odbędzie się w Paryżu 6 stycznia – powiedział, relacjonując konsultacje z władzami Ukrainy. Kupiecki uczestniczył w sobotę w spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa państw wspierających Ukrainę.
Zaznaczył, że dzień rozmów w Kijowie był „bardzo produktywny”. - Spędziliśmy go z przywódcami ukraińskimi – począwszy od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przez panią premier (Julię Swyrydenko), ministra obrony (Denysa Szmyhala) i jego doradców ds. bezpieczeństwa, aż po przedstawicieli służb – dodał.
Według Kupieckiego, doradcy rządów ds. bezpieczeństwa zapoznali się szczegółowo z efektami ostatnich uzgodnień amerykańsko-ukraińskich.
-Uzupełniliśmy wiedzę na temat szczegółów tych porozumień i zadawaliśmy pytania o stan uzgodnień technicznych, tak aby jako koalicja chętnych móc dokładnie zaplanować europejski wkład – cywilny, wojskowy, a w przyszłości także rozwojowy – w działania uzgodnione przez Ukrainę ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział.
Potwierdził, że jednym z głównych tematów było dwudziestopunktowe porozumienie pokojowe przygotowane przez USA i Ukrainę. - Większość spraw została co do zasady uzgodniona. Pozostało jednak kilka kwestii otwartych – zaznaczył Kupiecki.
Polski dyplomata za najtrudniejszą uznał sprawę terytoriów. - Chodzi o status terytoriów okupowanych przez Federację Rosyjską oraz żądania Moskwy wobec Ukrainy. Jak wiadomo, oddanie jakiejkolwiek części terytorium jest sprzeczne z konstytucją Ukrainy – podkreślił.
Drugą nierozstrzygniętą kwestią – jak dodał – pozostaje Zaporoska Elektrownia Jądrowa. - Mówimy o jej przywróceniu do produkcji energii elektrycznej, kwestiach własnościowych, administrowaniu i powrocie ekspertów umożliwiających eksploatację elektrowni. To sprawa istotna dla bezpieczeństwa energetycznego dużej części Ukrainy – powiedział.
Podkreślił, że porozumienie pokojowe musi być powiązane z realnymi gwarancjami bezpieczeństwa.
Kupiecki powiedział, że w tej sprawie strona amerykańska poczyniła „olbrzymi postęp, deklarując gotowość zarówno fizycznej obecności swoich żołnierzy, jak i wsparcia działań państw europejskich oraz Ukrainy – od odbudowy sił zbrojnych, przez budowę umocnień, po inne elementy zdolności obronnych”.
-Równolegle swój pakiet gwarancji bezpieczeństwa przygotowuje koalicja chętnych – państwa europejskie wspierane przez Kanadę, a być może także inne kraje. Ten pakiet musi zostać wkomponowany w ramowe porozumienie bezpieczeństwa między Ukrainą a USA - zaznaczył wiceminister.
Pytany o ewentualną obecność wojsk europejskich na Ukrainie podkreślił, że nie dotyczy to Polski. - Stanowisko rządu jest niezmienne i znane od dawna: nie ma polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy – powiedział.
Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że Polska jako państwo graniczne odegra „kluczową rolę we wsparciu logistycznym i infrastrukturalnym” ewentualnych sił koalicyjnych.
Odnosząc się do atmosfery rozmów w Kijowie, ocenił ją jako „dobrą i konstruktywną”. - To było osiem godzin intensywnych rozmów, podzielonych na cztery sesje. Dało się wyczuć absolutną solidarność państw europejskich z Ukrainą oraz głęboki szacunek dla wysiłku ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy – stwierdził w rozmowie z polskimi dziennikarzami przed odjazdem z Kijowa.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozmowy z doradcami ds. bezpieczeństwa będą kontynuowane podczas spotkania przywódców państw w Paryżu. Po nich nastąpią konsultacje z amerykańskimi negocjatorami, a później spotkanie w USA, również na poziomie głów państw - dodał prezydent. Zełenski zaznaczył, że chce, by serię konsultacji udało się zakończyć do końca stycznia.
red/PAP
