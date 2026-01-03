Samolot z obalonym przywódcą Wenezueli Nicolasem Maduro na pokładzie wylądował w sobotę na lotnisku Stewart International w stanie Nowy Jork. Maduro wraz z żoną Cilią Flores ma następnie zostać doprowadzony do aresztu w Nowym Jorku. W poniedziałek ma się zebrać Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres uznał amerykańskie działania za „niebezpieczny precedens”.
Maduro w USA
Samolot z pojmanym dyktatorem wylądował na lotnisku bazy lotniczej Gwardii Narodowej Stewart, ok. 100 km od miasta Nowy Jork. Na nagraniach udostępnionych m.in. przez Fox News widać było agentów FBI i agencji antynarkotykowej DEA stojących przy wyjściu maszyny.
Oskarżony o udział w przemycie kokainy do USA były przywódca ma zostać doprowadzony do aresztu w Nowym Jorku i ma usłyszeć zarzuty w poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym.
„Niebezpieczny precedens”
O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia liczącej 15 członków RB ONZ wnioskowała Kolumbia, którą poparły Rosja i Chiny. Rada zbierała się już dwukrotnie, w październiku i grudniu, z powodu narastających napięć pomiędzy USA a Wenezuelą.
Przedstawiciel Wenezueli w ONZ Samuel Moncada ocenił w piśmie do RB, że działania USA to „kolonialna wojna w celu zniszczenia naszej republikańskiej formy rządów” oraz „narzucenia rządu marionetkowego, który pozwoli na plądrowanie naszych surowców naturalnych, w tym największych na świecie złóż ropy”.
Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric oświadczył, że Guterres jest zaniepokojony możliwością naruszenia prawa międzynarodowego i uznaje nocny atak USA na Wenezuelę za „niebezpieczny precedens”.
Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz napisał w sobotę na platformie X, że działania USA „to nie zmiana władzy, lecz sprawiedliwość”.
Maduro był oskarżonym, nieuprawnionym dyktatorem, który kierował organizacją uznaną za narkoterrorystyczną, odpowiedzialną za zabijanie obywateli amerykańskich
— dodał.
kk/PAP
