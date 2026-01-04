Prezydent USA Donald Trump powiedział, że „nie jest zachwycony” Władimirem Putinem, bo „zabija zbyt wielu ludzi”. Zaznaczył jednak, że choć wojna w Ukrainie nie jest jego wojną, to chce ją powstrzymać. Dodał, że widzi postęp w rozmowach o pokoju.
Trump odniósł się do sprawy wojny w Ukrainie podczas sobotniej konferencji na Florydzie na temat ataku na Wenezuelę. Prezydent USA powiedział, że temat Wenezueli nigdy nie został poruszony w jego ostatniej rozmowie z Putinem w miniony poniedziałek. Dodał jednak, że nie podoba mu się postawa rosyjskiego prezydenta wobec Ukrainy.
Nie jestem zachwycony Putinem. Zabija zbyt wielu ludzi
— oznajmił Trump. Ponownie zaznaczył, że sądził, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejszym konfliktem do rozwiązania.
Ale tak nie jest. Obie strony zrobiły trochę naprawdę złych rzeczy. Ale słuchajcie, to wojna Bidena. To nie moja wojna
— zaznaczył.
Mimo to stwierdził, że wciąż ma nadzieję na zakończenie konfliktu, bo jest dobry w zawieraniu układów. Dodał przy tym, że rozmowy dotyczące tej sprawy przynoszą postępy.
Ale to wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do niej nie doszło. Putin to mówi. Wszyscy to mówią (…) Ale odziedziczyłem tę wojnę. Tam byli Joe Biden, Zełenski i Putin, ja doszedłem i znalazłem się w tej sytuacji i to jest bałagan
— oświadczył.
