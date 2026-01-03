Prezydent Kolumbii Gustavo Petro musi uważać na swój tyłek - powiedział prezydent USA Donald Trump w sobotę podczas konferencji prasowej na Florydzie. Trump oskarżył kolumbijskie władze o sprzyjanie przemytowi kokainy.
On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (…) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych. Więc musi uważać na swój tyłek
— powiedział Trump, odpowiadając na krytykę ze strony Petro dotyczącą interwencji w Wenezueli.
Trump już wcześniej groził, że siły USA mogą uderzyć na zakłady produkujące narkotyki wewnątrz Kolumbii.
kk/PAP
