Prezydent Kolumbii Gustavo Petro musi uważać na swój tyłek - powiedział prezydent USA Donald Trump w sobotę podczas konferencji prasowej na Florydzie. Trump oskarżył kolumbijskie władze o sprzyjanie przemytowi kokainy.

On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (…) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych. Więc musi uważać na swój tyłek

— powiedział Trump, odpowiadając na krytykę ze strony Petro dotyczącą interwencji w Wenezueli.

Trump już wcześniej groził, że siły USA mogą uderzyć na zakłady produkujące narkotyki wewnątrz Kolumbii.

