  • Świat
Prezydent USA Donald Trump opublikował na platformie społecznościowej Truth Social zdjęcie schwytanego przez armię USA prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima

— napisał na Truth Social prezydent USA Donald Trump. USS Iwo Jima to amerykański okręt desantowy.

Skuteczna akcja wojsk USA

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.

