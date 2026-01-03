Prezydent USA Donald Trump opublikował na platformie społecznościowej Truth Social zdjęcie schwytanego przez armię USA prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.
Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima
— napisał na Truth Social prezydent USA Donald Trump. USS Iwo Jima to amerykański okręt desantowy.
Skuteczna akcja wojsk USA
Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA.
Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.
Adam Stankiewicz/Truth Social/PAP
