Nadszedł czas wolności dla Wenezueli, prezydenturę powinien objąć zwycięzca ostatnich wyborów Edmundo Gonzalez Urrutia – napisała przywódca wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado po schwytaniu rządzącego tym krajem Nicolasa Maduro przez siły USA.

W komunikacie zamieszczonym na platformie X Machado, która w 2025 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, oceniła, że Maduro został usunięty, ponieważ nie chciał dobrowolnie oddać władzy w negocjacjach z USA.

Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu

— napisała Machado.

Przypomniała o wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku, powszechnie uważanych za sfałszowane przez reżim Maduro. Opozycja przedstawiła protokoły świadczące o zwycięstwie popieranego przez nią kandydata Gonzaleza.

Machado: Jesteśmy gotowi, by przejąć władzę

Oceniła przy tym, że Gonzalez „powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy, którzy się na nie składają”.

Dziś jesteśmy gotowi, by (…) przejąć władzę. Pozostańmy czujni, aktywni i zorganizowani, aż Transformacja Demokratyczna się zmaterializuje. Przemiana, która potrzebuje nas WSZYSTKICH

— napisała Machado.

Dziś nad ranem siły specjalne USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli – Caracas. Po miesiącach presji ze strony Waszyngtonu przywódca Wenezueli Nicolas Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Para została następnie oskarżona w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

Adam Stankiewicz/PAP

