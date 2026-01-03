Nadszedł czas wolności dla Wenezueli, prezydenturę powinien objąć zwycięzca ostatnich wyborów Edmundo Gonzalez Urrutia – napisała przywódca wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado po schwytaniu rządzącego tym krajem Nicolasa Maduro przez siły USA.
W komunikacie zamieszczonym na platformie X Machado, która w 2025 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, oceniła, że Maduro został usunięty, ponieważ nie chciał dobrowolnie oddać władzy w negocjacjach z USA.
Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu
— napisała Machado.
Przypomniała o wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku, powszechnie uważanych za sfałszowane przez reżim Maduro. Opozycja przedstawiła protokoły świadczące o zwycięstwie popieranego przez nią kandydata Gonzaleza.
Machado: Jesteśmy gotowi, by przejąć władzę
Oceniła przy tym, że Gonzalez „powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy, którzy się na nie składają”.
Dziś jesteśmy gotowi, by (…) przejąć władzę. Pozostańmy czujni, aktywni i zorganizowani, aż Transformacja Demokratyczna się zmaterializuje. Przemiana, która potrzebuje nas WSZYSTKICH
— napisała Machado.
Dziś nad ranem siły specjalne USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli – Caracas. Po miesiącach presji ze strony Waszyngtonu przywódca Wenezueli Nicolas Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Para została następnie oskarżona w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ujawniono nowe informacje po akcji USA w Wenezueli. „Amerykańscy komandosi wyciągnęli Nicolasa Maduro i jego żonę z sypialni”
— Władze Wenezueli w chaosie po ataku USA! Wiceprezydent: Nie wiemy, gdzie jest Maduro i jego żona. Żądamy dowodów, że żyją
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749808-kto-zostanie-nowym-prezydentem-wenezueli-znamy-kandydata
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.