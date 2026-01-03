Najnowsze wydarzenia w Wenezueli a Unia Europejska. Hiszpański generał wróży "kres karier europejskich sprzymierzeńców Maduro"

Dzisiejszy atak USA na Wenezuelę może przyczynić się do zakończenia karier polityków z Unii Europejskiej, którzy latami sprzyjali wenezuelskiemu przywódcy Nicolasowi Maduro” - ocenił w rozmowie z PAP hiszpański generał w stanie spoczynku Vicente Diaz de Villegas.

Prezydent USA Donald Trump poinformował na portalu Truth Social, że Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę Nicolasa Maduro, który wraz z żoną Cilią Flores został pojmany i wywieziony z kraju. Prokurator generalna USA Pam Bondi przekazała, że zostali oni oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem oraz będą sądzeni w Nowym Jorku.

Jeśli okaże się, że rzeczywiście wskutek amerykańskiego ataku Nicolas Maduro zginął lub został pojmany, to możemy mówić o początku końca reżimu komunistycznego w Wenezueli

— ocenił Diaz de Villegas, przypominając, że system ten zapoczątkował poprzednik Maduro na stanowisku prezydenta Hugo Chavez.

Najnowsze wydarzenia w Wenezueli a UE

Generał wyraził opinię, że najnowsze wydarzenia w Wenezueli powinny mieć konsekwencje w Unii Europejskiej.

W Europie są politycy, którzy latami sprzyjali reżimowi w Caracas, utrzymując dobre relacje z Maduro, „a nawet go wspierając”

— powiedział, dodając, że ma na myśli szczególnie polityków ugrupowań lewicowych.

W tej grupie Diaz de Villegas wymienił przede wszystkim byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Rodrigueza Zapatero. Ocenił, że bliski prezydentowi Wenezueli był również obecny szef rządu w Madrycie Pedro Sanchez.

Trudno jednak w tej chwili przewidzieć, czy kres karier europejskich sprzymierzeńców Maduro nastąpi w krótkim czasie

— zastrzegł.

Dynamiczna i niepewna sytuacja

Diaz de Villegas, który w przeszłości kierował misjami pokojowymi NATO m.in. na Bałkanach i w Afryce, odnotował panującą niepewność związaną z sytuacją w Wenezueli, która „w najbliższych godzinach może być dynamiczna”.

Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez podała, że w ataku USA zginęli żołnierze i cywile, ale dotąd nie ma potwierdzonych danych dotyczących ofiar śmiertelnych.

Wśród celów zaatakowanych dziś przez wojsko USA w Wenezueli były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony i dowództwo armii, a także baza lotnicza La Carlota, lotnisko w Higuerote oraz szkoła wojskowa w La Guaira – wynika analizy portali społecznościowych z przeprowadzonej przez portal Infobae.

