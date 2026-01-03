Ujawniono nowe informacje po akcji USA w Wenezueli. "Amerykańscy komandosi wyciągnęli Nicolasa Maduro i jego żonę z sypialni"

Amerykańscy komandosi wyciągnęli przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores z sypialni w czasie nocnej operacji, która zakończyła się ich pojmaniem” – podała stacja CNN, powołując się na dwa anonimowe źródła.

Maduro i Flores zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy

— przekazały te źródła.

Żaden żołnierz USA nie zginął

Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że żaden z żołnierzy USA nie zginął w operacji, przeprowadzonej przez elitarną jednostkę sił specjalnych Delta Force.

O tym, że operację przeprowadzili żołnierze Delta Force, informowały wcześniej źródła stacji CBS News. Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 r., w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.

Eksplozje w stolicy Wenezueli

Dziś około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył USA o ataki na cele w Caracas i innych miastach kraju.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju w przeprowadzonej z sukcesem amerykańskiej operacji.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

