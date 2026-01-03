Schwytani przez siły amerykańskie przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali oskarżeni w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem; będą sądzeni w Nowym Jorku - oświadczyła prokuratorka generalna USA Pam Bondi.
Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Maduro został oskarżony o zmowę narkotykowo-terrorystyczną, zmowę w celu wwiezienia kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz zmowę w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym
— napisała Bondi we wpisie na portalu X, cytowanym przez agencję AP.
Wkrótce staną wobec gniewu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach
— dodała.
W imieniu ministerstwa sprawiedliwości USA pragnę podziękować prezydentowi (USA Donaldowi) Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania tych dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków
— zakończyła prokurator generalna.
Gdzie teraz jest Maduro?
Maduro został oskarżony w 2020 roku w Nowym Jorku, ale wcześniej nie było jasne, czy oskarżeniem objęto też jego żonę - podkreśliła AP.
Biały Dom nie odpowiedział na pytania AP o to, dokąd przewieziono Maduro i jego żonę.
Schwytanie wenezuelskiego przywódcy i jego żony ogłosił na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.
Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej lidera, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju
— napisał Trump.
Czy USA podejmą jeszcze jakieś działania wobec Wenezueli?
Republikański senator Mike Lee przekazał później na X, że sekretarz stanu USA Marco Rubio nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli. Lee powołał się na swoją rozmowę telefoniczną z szefem amerykańskiej dyplomacji. Rubio miał też powiedzieć, że Maduro został zatrzymany, a działania wojskowe podjęte dziś przez USA miały na celu ochronę osób wykonujących nakaz zatrzymania.
Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w Caracas rozległy się eksplozje i słychać było przelatujące nisko samoloty. Władze Wenezueli oskarżyły o ataki USA i wprowadziły w kraju stan wyjątkowy. Zgodnie z prawem Wenezueli miejsce przywódcy kraju po ujęciu Maduro obejmie wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która - według ustaleń hiszpańskiego portalu The Objective - przebywa obecnie w Moskwie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Świat reaguje na sytuację w Wenezueli! Kolumbia wysyła wojsko na granicę, a Hiszpania zadeklarowała gotowość do mediacji
— Nowe szczegóły ws. porwania prezydenta Wenezueli Maduro! Wiemy, która jednostka specjalna USA przeprowadziła całą akcję
— Czy USA planują dalsze działania w Wenezueli po schwytaniu Maduro? Jest jasna odpowiedź sekretarza stanu Marco Rubio
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749797-maduro-oskarzony-o-przestepstwa-zwiazane-z-narkotykami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.