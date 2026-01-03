Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone będą bardzo zaangażowane w dalszy rozwój sytuacji w Wenezueli i że chce dać Wenezuelczykom wolność. Zapewnił, że nie pozwoli, by Nicolas Maduro został zastąpiony przez kogoś, kto będzie kontynuował jego politykę.
„Chcemy zapewnić wolność ludziom”
Trump odniósł się do dalszych kroków po schwytaniu Nicolasa Maduro podczas telefonicznego wywiadu na żywo w telewizji Fox News.
Cóż, podejmujemy tę decyzję teraz. Nie możemy ryzykować i pozwolić, by ktoś inny przejął władzę i kontynuował to, co było. Dlatego podejmujemy tę decyzję teraz. Będziemy w nią bardzo zaangażowani. Chcemy zapewnić wolność ludziom, z którymi chcemy, rozumiecie, mieć dobre relacje. Myślę, że Wenezuelczycy są bardzo, bardzo szczęśliwi, ponieważ kochają Stany Zjednoczone
— powiedział Trump.
Pytany, czy chce, by władze przejęła szefowa opozycji Maria Corina Machado, odparł „zobaczymy”, zaznaczając, że kraj wciąż ma wiceprezydentkę (Delcy Rodriguez). Stwierdził przy tym, że członkowie reżimu Maduro nie byli wobec niego lojalni, a tych, którzy pozostaną lojalni, czeka ciężki los.
Donald Trump ocenił również, że żołnierze Delta Force „wykonali niesamowitą robotę, jakiej nikt nigdy wcześniej nie widział”.
Żaden inny kraj na świecie nie jest w stanie przeprowadzić takiego manewru. Widziałem, co się stało. Dosłownie czułem się, jakbym oglądał telewizyjny program
— podkreślił prezydent USA.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Świat reaguje na sytuację w Wenezueli! Kolumbia wysyła wojsko na granicę, a Hiszpania zadeklarowała gotowość do mediacji
— Czy USA planują dalsze działania w Wenezueli po schwytaniu Maduro? Jest jasna odpowiedź sekretarza stanu Marco Rubio
— Nowe szczegóły ws. porwania prezydenta Wenezueli Maduro! Wiemy, która jednostka specjalna USA przeprowadziła całą akcję
PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749796-trump-o-wenezueli-czulem-sie-jakbym-ogladal-telewizje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.