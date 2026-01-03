Sekretarz stanu USA Marco Rubio nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli i przekazał, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro został pojmany przez siły amerykańskie i stanie przed sądem w USA – poinformował republikański senator Mike Lee, powołując się na swoją rozmowę z Rubiem.
Lee napisał na platformie X, że rozmawiał telefonicznie z szefem dyplomacji USA, który powiedział mu, że Maduro został zatrzymany, a działania wojskowe podjęte w sobotę przez USA miały na celu ochronę osób wykonujących nakaz zatrzymania. Maduro ma stanąć przed sądem w sprawie karnej w USA.
(Rubio - PAP) nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli teraz, gdy Maduro został aresztowany przez USA
— dodał Lee.
Władze USA nie uznają przywództwa Maduro
Amerykańskie władze nie uznają Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli i zarzucają mu kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Reżim w Caracas zaprzecza.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nowe szczegóły ws. porwania prezydenta Wenezueli Maduro! Wiemy, która jednostka specjalna USA przeprowadziła całą akcję
— Trump: Pojmaliśmy przywódcę Wenezueli Maduro i jego żonę. Wywieźliśmy ich z kraju, atak na szeroką skalę się udał
— Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe. Prezydent Maduro ogłosił stan wyjątkowy!
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749781-czy-usa-planuja-dalsze-dzialania-w-wenezueli-jest-odpowiedz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.