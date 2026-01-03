Nowe szczegóły ws. porwania prezydenta Wenezueli Maduro! Wiemy, która jednostka specjalna USA przeprowadziła całą akcję

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ
autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Operację pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro przeprowadzili żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych armii USA, Delta Force - podała stacja CBS News, powołując się na źródła w amerykańskich władzach.

Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 r., w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) dziś w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.

CZYTAJ TAKŻE:

Trump: Pojmaliśmy przywódcę Wenezueli Maduro i jego żonę. Wywieźliśmy ich z kraju, atak na szeroką skalę się udał

Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe. Prezydent Maduro ogłosił stan wyjątkowy!

Głośne eksplozje w stolicy Wenezueli! Nad miastem słychać było przelatujące nisko samoloty. CBS: Trump wydał rozkaz

Adam Stankiewicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych