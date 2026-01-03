Trump: Pojmaliśmy przywódcę Wenezueli Maduro i jego żonę. Wywieźliśmy ich z kraju, atak na szeroką skalę się udał

Jak przekonuje Donald Trump, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został pojmany i wywieziony z kraju. Prezydent USA zapowiedział konferencję prasową w tej sprawie.

Prezydent Donald Trump zapewnia, że przywódca Wenezueli został pojmany wraz żoną i wywieziony z kraju.

Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Operacja ta została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Szczegóły wkrótce. Dzisiaj o godzinie 11:00 w Mar-a-Lago odbędzie się konferencja prasowa. Dziękujemy za uwagę!

— napisał prezydent USA na portalu truthsocial.com.

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA. Amerykańska stacja CBS News podała, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków. Również agencja Reutera, cytując wypowiedź amerykańskiego urzędnika, potwierdziła, że USA odpowiadają za ataki na cele w Caracas.

Truthsocial.com/PAP/Tomasz Karpowicz/Adam Stankiewicz

