Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe. Prezydent Maduro ogłosił stan wyjątkowy!

Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe / autor: PAP/EPA
Rząd Wenezueli oskarżył Stany Zjednoczone o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju oraz poinformował, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy - podały agencje AP i Reuters.

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - wynika z relacji mediów i mieszkańców miasta publikowanych w internecie.

Oświadczenie wenezuelskiego rządu

Rząd w Caracas w oświadczeniu podał, że w jego ocenie celem USA są wenezuelskie złoża ropy naftowej i minerałów. Wezwał też do mobilizacji „wszystkie siły społeczne i polityczne”.

PAP/Tomasz Karpowicz

