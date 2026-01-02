NA ŻYWO

RELACJA. 1410. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Zełenski: Spotkania w sprawie pokoju odbędą się 3, 6 i 7 stycznia

1410. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1410. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1410. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 3 stycznia 2026 r.

00:01. Zełenski: Spotkania w sprawie pokoju odbędą się 3, 6 i 7 stycznia

Spotkania w sprawie pokoju w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie odbędą się 3, 6 i 7 stycznia – zapowiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wcześniej szef państwa ukraińskiego informował, że 3 stycznia dojdzie do spotkania doradców ds. bezpieczeństwa państw koalicji chętnych, po czym 6 stycznia spotkają się ich przywódcy. W piątek Zełenski podał, że po tych rozmowach dojdzie do jeszcze jednej narady doradców ds. bezpieczeństwa – 7 stycznia.

Prezydent (Francji Emmanuel) Macron wraz z europejskimi przywódcami zorganizują spotkanie na szczeblu liderów 6 stycznia we Francji. A wszystko to, co wypracują nasi doradcy (3 stycznia w Ukrainie), zostanie zatwierdzone przez liderów. Odbędą się także spotkania doradców 7 stycznia po tym etapie prac i będziemy omawiać kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych

— powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

red/PAP/X/FB

