Trwa 1410. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 3 stycznia 2026 r.
00:01. Zełenski: Spotkania w sprawie pokoju odbędą się 3, 6 i 7 stycznia
Spotkania w sprawie pokoju w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie odbędą się 3, 6 i 7 stycznia – zapowiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Wcześniej szef państwa ukraińskiego informował, że 3 stycznia dojdzie do spotkania doradców ds. bezpieczeństwa państw koalicji chętnych, po czym 6 stycznia spotkają się ich przywódcy. W piątek Zełenski podał, że po tych rozmowach dojdzie do jeszcze jednej narady doradców ds. bezpieczeństwa – 7 stycznia.
Prezydent (Francji Emmanuel) Macron wraz z europejskimi przywódcami zorganizują spotkanie na szczeblu liderów 6 stycznia we Francji. A wszystko to, co wypracują nasi doradcy (3 stycznia w Ukrainie), zostanie zatwierdzone przez liderów. Odbędą się także spotkania doradców 7 stycznia po tym etapie prac i będziemy omawiać kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych
— powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
red/PAP/X/FB
