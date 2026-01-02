O połowę spadła liczba nielegalnych wjazdów do Niemiec! W 2025 roku na granicach RFN odnotowano ok. 62,5 tys. takich przypadków

Liczba nielegalnych wjazdów do Niemiec spadła o połowę w ciągu ostatnich dwóch lat / autor: Fratria
Liczba nielegalnych wjazdów do Niemiec spadła o połowę w ciągu ostatnich dwóch lat - poinformowała policja federalna w Poczdamie. W 2025 roku na granicach RFN odnotowano ok. 62,5 tys. takich przypadków.

W 2024 r. na niemieckich granicach zarejestrowano ok. 83,5 tys. nielegalnych wjazdów, a rok wcześniej – ok. 127 tys.

Od połowy września 2024 r. Niemcy ponownie wprowadziły kontrole graniczne na wszystkich granicach państwowych przy wjeździe, rozszerzając je z wybranych odcinków na cały kraj. Celem było ograniczenie nielegalnej migracji. Kontrole graniczne, formalnie nieprzewidziane w strefie Schengen, były dotąd dwukrotnie przedłużane.

68 tysięcy nielegalnych wjazdów

Od momentu wprowadzenia kontroli policja federalna zarejestrowała prawie 68 tys. nielegalnych wjazdów. Z tej liczby ok. 46 tys. osób zostało zawróconych lub odesłanych bezpośrednio na granicy lub w związku z nielegalnym jej przekroczeniem, a około dwóm tysiącom odmówiono wjazdu z powodu obowiązującego zakazu. Zatrzymano również 1 945 przemytników.

W maju 2025 r. szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt zintensyfikował kontrole wprowadzone przez poprzedni rząd. Od tego czasu policja federalna może także zawracać osoby ubiegające się o azyl, z wyjątkiem przedstawicieli szczególnie wrażliwych grup, m.in. osób chorych i kobiet w ciąży.

Zaostrzenie polityki migracyjnej, zapisane w umowie koalicyjnej, stanowi odpowiedź rządu RFN na narastające niezadowolenie społeczne związane z napływem migrantów oraz rosnące poparcie dla antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Najbardziej zdecydowanie za dalszym ograniczaniem migracji opowiada się bawarska CSU, siostrzana partia CDU.

