Federalne Biuro Śledcze (FBI) podało, że udaremniło zamach 18-letniego dżihadysty inspirowany ideologią Państwa Islamskiego. Mężczyzna planował zaatakować młotkami i nożami klientów supermarketu w Karolinie Północnej, lecz został schwytany, bo wyjawił plan agentowi FBI pod przykrywką.
Jak poinformował na konferencji prasowej prokurator federalny Russ Ferguson, 18-letni Christian Sturdivant miał szczegółowe plany ataku na restaurację Burger King i miejscowy supermarket w Mint Hill na przedmieściach Charlotte. Po raz pierwszy ściągnął na siebie uwagę służb jeszcze w 2022 r. swoją aktywnością w serwisach społecznościowych. W grudniu minionego roku zaczął snuć plany ataku, a w trakcie przygotowań wyjawił je dwóm agentom FBI działającym pod przykrywką.
„Wkrótce zrobi dżihad”
Niedoszły zamachowiec powiedział jednemu z nich, że „wkrótce zrobi dżihad” i deklarował się jako „żołnierz Państwa (Islamskiego)”. Został aresztowany w sylwestra, w dniu, w którym miał dokonać zamachu. W jego pokoju znaleziono narzędzia i noże, których zamierzał użyć w ataku.
Mężczyzna usłyszał zarzut wspierania organizacji terrorystycznej, za co w przypadku niezrealizowanego zamachu grozi kara do 20 lat więzienia.
Z informacji podanych przez FBI wynika, że jest to kolejny zamach sylwestrowy, który udaremniło Biuro. W grudniu służba informowała o zatrzymaniu siatki skrajnie lewicowych działaczy, którzy mieli planować ataki bombowe na firmy w Los Angeles.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749748-skuteczne-dzialania-fbi-udaremniono-zamach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.