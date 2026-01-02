Skuteczne działania FBI. Amerykańskie służby udaremniły zamach terrorystyczny. Zatrzymano 18-letniego dżihadystę

Federalne Biuro Śledcze (FBI) podało, że udaremniło zamach 18-letniego dżihadysty inspirowany ideologią Państwa Islamskiego. Mężczyzna planował zaatakować młotkami i nożami klientów supermarketu w Karolinie Północnej, lecz został schwytany, bo wyjawił plan agentowi FBI pod przykrywką.

Jak poinformował na konferencji prasowej prokurator federalny Russ Ferguson, 18-letni Christian Sturdivant miał szczegółowe plany ataku na restaurację Burger King i miejscowy supermarket w Mint Hill na przedmieściach Charlotte. Po raz pierwszy ściągnął na siebie uwagę służb jeszcze w 2022 r. swoją aktywnością w serwisach społecznościowych. W grudniu minionego roku zaczął snuć plany ataku, a w trakcie przygotowań wyjawił je dwóm agentom FBI działającym pod przykrywką.

„Wkrótce zrobi dżihad”

Niedoszły zamachowiec powiedział jednemu z nich, że „wkrótce zrobi dżihad” i deklarował się jako „żołnierz Państwa (Islamskiego)”. Został aresztowany w sylwestra, w dniu, w którym miał dokonać zamachu. W jego pokoju znaleziono narzędzia i noże, których zamierzał użyć w ataku.

Mężczyzna usłyszał zarzut wspierania organizacji terrorystycznej, za co w przypadku niezrealizowanego zamachu grozi kara do 20 lat więzienia.

Z informacji podanych przez FBI wynika, że jest to kolejny zamach sylwestrowy, który udaremniło Biuro. W grudniu służba informowała o zatrzymaniu siatki skrajnie lewicowych działaczy, którzy mieli planować ataki bombowe na firmy w Los Angeles.

PAP/Tomasz Karpowicz

