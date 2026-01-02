Paul J. Kim, katolicki influencer z USA, poinformował wczoraj, że w sylwestra zmarł jego 5-letni syn, Micah. Wcześniej spędził 11 dni w szpitalu, gdzie walczył z ciężką grypą. Stacja Fox News zwraca uwagę na gwałtowny wzrost liczby zachorowań na grypę. To zjawisko idzie w parze ze wzrostem liczby przypadków hospitalizacji z powodu wirusa. Rosnąca aktywność wirusa zauważalna jest także w Europie, w tym Polsce.
Influencer Paul J. Kim, który publikuje w sieci treści o tematyce religijnej i ma na Instagramie ponad 300 tys. obserwujących, poinformował wczoraj o rodzinnej tragedii. W sylwestra zmarł jego 5-letni synek. Chłopiec 21 grudnia został przewieziony karetką do szpitala, a Kim codziennie opowiadał obserwującym o stanie zdrowia chłopca.
Ojciec prosił o cud dla 5-letniego synka
Lekarze określili chorobę Micaha jako wyjątkowo ciężki przypadek grypy. Następnego dnia Kim poinformował swoich fanów, że chłopiec „potrzebuje cudu, aby przeżyć”. Influencer prosił o modlitwę w intencji syna, który został podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Walkę małego chłopca o życie śledziły w mediach społecznościowych miliony internautów. 23 grudnia ksiądz udzielił maluchowi sakramentu namaszczenia chorych.
Niestety, stan 5-latka pogarszał się z każdym kolejnym dniem. Paul J. Kim ujawnił następnie, że grypa przekształciła się w sepsę i wywołała u dziecka drgawki. W poście z 30 grudnia infliencer poinformował, że Micah jest w śpiączce. 5-latek zmarł 31 grudnia. Wczoraj Kim ujawnił to w poruszającym filmie.
„Jesteśmy z niego bardzo dumni”
Mężczyzna podziękował obserwującym za modlitwy i wsparcie i prosił o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny.
Chcę wam podziękować z całego serca, jako jego tata, w imieniu mojej rodziny, za wszystkie modlitwy i wsparcie, jakie nam okazaliście w tym trudnym czasie. To była najtrudniejsza rzecz, przez jaką kiedykolwiek przeszedłem w życiu i nadal nią jest
– powiedział Kim.
Jesteśmy z niego bardzo dumni
– podkreślił, mówiąc o zmarłym synu.
W poście na Instagramie zacytował Księgę Hioba 1,21: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione”. Ojciec zmarłego 5-latka podkreślił, że Micah wszedł w nowy rok w „niekończącej się chwale, miłości i pokoju Bożym”, a choć serca całej rodziny krwawią, wiara jest dla nich oparciem.
„Supergrypa” w USA
Fox News zwraca uwagę na wzrost zachorowań na grypę o ostrym przebiegu. CDC odnotowało aż 288 zgonów dzieci w sezonie 2024-25, co oznacza rekordowy wynik w roku bez pandemii. 70 proc. zmarłych dzieci cierpiało na choroby współistniejące, m.in. astmę.
Ponadto w tym sezonie pojawił się nowy szczep tzw. supergrypy, czyli mutacja wirusa grypy AH3N2 – wysoce agresywny i silnie zaraźliwy.
Według CDC, średnio rocznie hospitalizowanych jest około 20 000 dzieci poniżej 5. roku życia, przy czym młodsze dzieci (poniżej 6. miesiąca życia) są najbardziej narażone na śmiertelność, co podkreśla wagę corocznych szczepień
– czytamy.
Wzrost zachorowań i nowa mutacja także w Europie
Ze wzrostem zachorowań na grypę borykają się nie tylko USA, ale również Europa, w tym Polska.
Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski przekazał podczas konferencji, że w kolejnym tygodniu należy się spodziewać co najmniej dwukrotnego wzrostu zachorowań na grypę.
Być może w przyszłym tygodniu będziemy mieli zachorowalność na poziomie około 140-150 przypadków na 100 tys. mieszkańców
— poinformował dr Grzesiowski.
Jak zaznaczył, w tegorocznym sezonie grypowym pojawił się nowy wariant wirusa.
To jest wirus odmienny od tego, który dotychczas dominował, czyli H1N1. Ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych on jest nowy
— powiedział dr Grzesiowski, który zwrócił uwagę, że właśnie ten wariant jest przyczyną zachorowań w ponad połowie wszystkich przypadków grypy w naszym regionie.
Najwięcej choruje dzieci do 14. roku życia – powyżej 350 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Zauważył jednak, że w związku z okresem świąteczno-noworocznym i przerwą w nauce transmisja wirusa w grupie dziecięcej może się zmniejszyć.
Podkreślił, że nie ma danych odnoszących się do nowego wirusa grypy, które mówiłyby, że przebieg choroby jest cięższy i że jest więcej zgonów czy hospitalizacji.
Nie jest wariantem superzjadliwym
— stwierdził dr Grzesiowski.
Nowy wariant grypy - czym charakteryzuje się AH3N2
Stacja Fox News, podobnie jak inne media, zwraca uwagę na gwałtowny wzrost liczby zachorowań na grypę, tak w USA, jak i Europie. W tym sezonie pojawił się bowie, nowy szczep tzw. supergrypy, czyli mutacja wirusa grypy AH3N2 – wysoce agresywny i silnie zaraźliwy. Wiążę się z nim wzrost hospitalizacji chorych.
Jaka sytuacja w Polsce?
Wobec zwiększonej zachorowalności, jak i nowej odmiany wirusa, alarmuje w Polsce GIS. Dr Paweł Grzesiowski prognozuje, że „będziemy mieli zachorowalność na poziomie około 140-150 przypadków na 100 tys. mieszkańców”. Wyjaśnia, że wspomniany AH3N2 „to jest wirus odmienny od tego, który dotychczas dominował, czyli H1N1”, jak również „ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych on jest nowy”.
Najwięcej choruje dzieci do 14. roku życia – powyżej 350 przypadków na 100 tys. mieszkańców.
Fox News/PAP/Instagram/oprac. Joanna Jaszczuk
