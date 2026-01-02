pilne

Polak ucierpiał w pożarze w kurorcie Crans-Montana! "Jest hospitalizowany w Szwajcarii i znajduje się pod opieką rodziny"

Zidentyfikowano 113 ze 119 osób rannych w pożarze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana, wśród nich jest jeden obywatel Polski - poinformował komendant policji kantonu Valais Frederic Gisler. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że jest on hospitalizowany w Szwajcarii i znajduje się pod opieką rodziny.

Jeśli będzie konieczność jakiegokolwiek wsparcia ze strony naszej placówki, oczywiście jesteśmy gotowi do pełnej pomocy konsularnej

— zadeklarował rzecznik resortu.

Na razie MSZ nie podaje szczegółów na temat rannego Polaka, w tym jego stanu.

40 ofiar śmiertelnych i 119 rannych

Wśród 113 zidentyfikowanych jest 71 obywateli Szwajcarii, 14 Francuzów, 11 Włochów, czterech Serbów, Bośniak, Polak, Portugalczyk, Belg i Luksemburczyk - przekazał Gisler.

Władze potwierdziły dotychczas 40 ofiar śmiertelnych. Prokurator Beatrice Pilloud, prowadząca śledztwo w sprawie pożaru, podkreśliła, że wszystkie podane do tej pory liczby dotyczące zmarłych i rannych nie są ostateczne.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że resort ma wstępne potwierdzenie o jednym rannym Polaku i oczekuje na kolejne szczegóły.

