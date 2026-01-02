Zidentyfikowano 113 ze 119 osób rannych w pożarze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana, wśród nich jest jeden obywatel Polski - poinformował komendant policji kantonu Valais Frederic Gisler. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że jest on hospitalizowany w Szwajcarii i znajduje się pod opieką rodziny.
Jeśli będzie konieczność jakiegokolwiek wsparcia ze strony naszej placówki, oczywiście jesteśmy gotowi do pełnej pomocy konsularnej
— zadeklarował rzecznik resortu.
Na razie MSZ nie podaje szczegółów na temat rannego Polaka, w tym jego stanu.
40 ofiar śmiertelnych i 119 rannych
Wśród 113 zidentyfikowanych jest 71 obywateli Szwajcarii, 14 Francuzów, 11 Włochów, czterech Serbów, Bośniak, Polak, Portugalczyk, Belg i Luksemburczyk - przekazał Gisler.
Władze potwierdziły dotychczas 40 ofiar śmiertelnych. Prokurator Beatrice Pilloud, prowadząca śledztwo w sprawie pożaru, podkreśliła, że wszystkie podane do tej pory liczby dotyczące zmarłych i rannych nie są ostateczne.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że resort ma wstępne potwierdzenie o jednym rannym Polaku i oczekuje na kolejne szczegóły.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tak wyglądał początek pożaru w Crans-Montanie? Są zdjęcia i nagrania z tragicznej imprezy. Jedna z osób próbowała zdusić ogień
kk/PAP/Polsat NEWS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749727-wsrod-rannych-w-pozarze-w-kurorcie-crans-montana-jest-polak
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.