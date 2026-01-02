Na Ukrainie poległ polski ochotnik Kacper Bass ps. Francuz. Onet poinformował, że 28 latek zmarł w wyniku ran odniesionych w trakcie walk w obwodzie charkowskim. Na front trafił w 2022 roku.
Bass został ranny kilka dni temu, służąc na linii frontu w obwodzie charkowskim. Zmarł 31 grudnia 2025 w szpitalu w Polsce, do którego został przewieziony z rozległymi oparzeniami.
Mogła to być artyleria, dron, lub ktoś mógł wrzuć granat do ich bunkra. W jego wnętrzu znajdowały się dodatkowo amunicja, granaty, butle gazowe
— relacjonują koledzy Polaka w rozmowie z dziennikarzem Onetu.
„Francuz” uczestniczył m.in. w walkach o Donbas oraz na terytorium rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Był wielokrotnie ranny. Został odznaczony medalem „Za męstwo” i Krzyżem „Za odwagę”.
Jeden z polskich żołnierzy, który walczył u boku Bassa, w rozmowie z Onetem przekonuje, że „Francuz” „powinien otrzymać medal ‘Bohatera Ukrainy’”.
