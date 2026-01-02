Zginął polski ochotnik walczący na Ukrainie. Miał 28 lat. "Za to, co zrobił 'Francuz' powinien otrzymać medal 'Bohatera Ukrainy'"

  • Świat
  • opublikowano:
Na Ukrainie poległ polski ochotnik Kacper Bass ps. Francuz. / autor: PAP/EPA/X
Na Ukrainie poległ polski ochotnik Kacper Bass ps. Francuz. / autor: PAP/EPA/X

Na Ukrainie poległ polski ochotnik Kacper Bass ps. Francuz. Onet poinformował, że 28 latek zmarł w wyniku ran odniesionych w trakcie walk w obwodzie charkowskim. Na front trafił w 2022 roku.

Bass został ranny kilka dni temu, służąc na linii frontu w obwodzie charkowskim. Zmarł 31 grudnia 2025 w szpitalu w Polsce, do którego został przewieziony z rozległymi oparzeniami.

Mogła to być artyleria, dron, lub ktoś mógł wrzuć granat do ich bunkra. W jego wnętrzu znajdowały się dodatkowo amunicja, granaty, butle gazowe

— relacjonują koledzy Polaka w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

Francuz” uczestniczył m.in. w walkach o Donbas oraz na terytorium rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Był wielokrotnie ranny. Został odznaczony medalem „Za męstwo” i Krzyżem „Za odwagę”.

Jeden z polskich żołnierzy, który walczył u boku Bassa, w rozmowie z Onetem przekonuje, że „Francuz” „powinien otrzymać medal ‘Bohatera Ukrainy’”.

X/Bielsat/Onet/Oprac. Kamil Kwiatek

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

