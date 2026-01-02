Portal BBC opublikował dziś dwa zdjęcia z zabawy sylwestrowej w barze La Constellation w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii. Impreza zakończyła się tragedią - w lokalu wybuchł pożar, w którym zginęło 40 osób. Jest też wielu poszkodowanych. Na zdjęciach ujawnionych przez brytyjskiego nadawcę widać m.in. butelki szampana z przymocowanymi do nich płonącymi zimnymi ogniami. Fotografie zweryfikowane przez BBC Verify były udostępniane w sieci przez internautów z adnotacjami, że zrobiono je mniej więcej w momencie wybuchu pożaru.
Kilka szczegółów na zdjęciach odpowiada starszym fotografiom wnętrza baru, w tym dekoracje na ścianach oraz miejsca położenia rur.
Analiza zdjęć z baru
Na pierwszym zdjęciu widać kilka osób trzymających w górze butelki szampana z przytwierdzonymi płonącymi zimnymi ogniami oraz coś, co wygląda na płomienie na suficie.
Przeanalizowaliśmy zdjęcie czterema narzędziami AI i żadne z nich nie wykazało manipulacji przy użyciu sztucznej inteligencji, choć jedno wskazało na edytowanie
— napisał zespół BBC Verify.
Na drugim zdjęciu widać osobę w czarnej sukience bez rękawów i w kasku ochronnym na głowie, która siedzi na ramionach innej osoby w masce. Obie osoby trzymają uniesione do góry butelki szampana z płonącymi zimnymi ogniami.
Także w przypadku tej fotografii żadne z trzech użytych narzędzi AI nie wykazało manipulacji, choć jedno wskazywało na edycję.
Jest także nagranie
W sieci pojawiło się również nagranie ukazujące najprawdopodobniej początkowe momenty pożaru.
Kilkadziesiąt osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w pożarze baru Le Constellation w Crans-Montanie. Nagranie pokazuje osobę w białej koszuli próbującą ugasić płomienie, co jak się wydaje, ma miejsce w początkowej fazie pożaru
— czytamy w opisie filmu na profilu Sky News na X.
Pożar w kurorcie
W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana, według najnowszych danych policji zginęło ponad 40 osób, a 115 zostało rannych, wiele z nich ciężko.
Przyczyna pożaru pozostaje nieznana, choć władze wykluczyły atak terrorystyczny. To jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii kraju.
Podsumowanie
BBC opublikowało zweryfikowane zdjęcia z sylwestrowej imprezy w barze La Constellation w Crans-Montanie, na których widać m.in. butelki szampana z płonącymi zimnymi ogniami tuż przed wybuchem pożaru.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749717-tak-wygladal-poczatek-pozaru-w-crans-montanie-sa-zdjecia
