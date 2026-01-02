WIDEO

Tak wyglądał początek pożaru w Crans-Montanie? Są zdjęcia i nagrania z tragicznej imprezy. Jedna z osób próbowała zdusić ogień

Kurort Crans-Montana w Szwajcarii, miejsce tragicznego pożaru w sylwestrową noc / autor: PAP/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii, miejsce tragicznego pożaru w sylwestrową noc / autor: PAP/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Portal BBC opublikował dziś dwa zdjęcia z zabawy sylwestrowej w barze La Constellation w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii. Impreza zakończyła się tragedią - w lokalu wybuchł pożar, w którym zginęło 40 osób. Jest też wielu poszkodowanych. Na zdjęciach ujawnionych przez brytyjskiego nadawcę widać m.in. butelki szampana z przymocowanymi do nich płonącymi zimnymi ogniami. Fotografie zweryfikowane przez BBC Verify były udostępniane w sieci przez internautów z adnotacjami, że zrobiono je mniej więcej w momencie wybuchu pożaru.

Kilka szczegółów na zdjęciach odpowiada starszym fotografiom wnętrza baru, w tym dekoracje na ścianach oraz miejsca położenia rur.

Analiza zdjęć z baru

Na pierwszym zdjęciu widać kilka osób trzymających w górze butelki szampana z przytwierdzonymi płonącymi zimnymi ogniami oraz coś, co wygląda na płomienie na suficie.

Przeanalizowaliśmy zdjęcie czterema narzędziami AI i żadne z nich nie wykazało manipulacji przy użyciu sztucznej inteligencji, choć jedno wskazało na edytowanie

— napisał zespół BBC Verify.

Na drugim zdjęciu widać osobę w czarnej sukience bez rękawów i w kasku ochronnym na głowie, która siedzi na ramionach innej osoby w masce. Obie osoby trzymają uniesione do góry butelki szampana z płonącymi zimnymi ogniami.

Także w przypadku tej fotografii żadne z trzech użytych narzędzi AI nie wykazało manipulacji, choć jedno wskazywało na edycję.

Jest także nagranie

W sieci pojawiło się również nagranie ukazujące najprawdopodobniej początkowe momenty pożaru.

Kilkadziesiąt osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w pożarze baru Le Constellation w Crans-Montanie. Nagranie pokazuje osobę w białej koszuli próbującą ugasić płomienie, co jak się wydaje, ma miejsce w początkowej fazie pożaru

— czytamy w opisie filmu na profilu Sky News na X.

Pożar w kurorcie

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana, według najnowszych danych policji zginęło ponad 40 osób, a 115 zostało rannych, wiele z nich ciężko.

Przyczyna pożaru pozostaje nieznana, choć władze wykluczyły atak terrorystyczny. To jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii kraju.

Podsumowanie

BBC opublikowało zweryfikowane zdjęcia z sylwestrowej imprezy w barze La Constellation w Crans-Montanie, na których widać m.in. butelki szampana z płonącymi zimnymi ogniami tuż przed wybuchem pożaru.

PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk

