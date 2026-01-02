Budanow ma zostać szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego! "Ukraina potrzebuje większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował szefowi wywiadu wojskowego, generałowi Kyryle Budanowowi, aby stanął na czele prezydenckiej kancelarii. „Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju” - potwierdził Budanow w mediach społecznościowych.

Spotkałem się z Kyryłą Budanowem i zaproponowałem mu objęcie stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Obecnie Ukraina potrzebuje większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na ścieżce dyplomatycznej w negocjacjach, a Biuro Prezydenta będzie służyć realizacji przede wszystkim takich zadań naszego państwa

— napisał Zełenski w komunikacie opublikowanym na portalach społecznościowych.

Kyryło ma szczególne doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą siłę, by osiągać rezultaty. Poleciłem również nowemu szefowi Biura Prezydenta, we współpracy z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (Rustemem Umierowem - PAP) oraz innymi niezbędnymi kierownikami i instytucjami, zaktualizowanie i przedstawienie do zatwierdzenia strategicznych podstaw obrony i rozwoju naszego państwa oraz dalszych kroków

— podkreślił ukraiński prezydent.

Budanow się zgodził

Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju

— napisał w serwisach społecznościowych dotychczasowy szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR).

Budanow podkreślił, że praca na nowym stanowisku jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością.

W historycznym dla Ukrainy czasie (będę) koncentrować się na kluczowych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa naszego państwa

— zaznaczył.

Korupcja w ukraińskiej branży energetycznej

10 listopada Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły informacje na temat uczestników rozległego procederu korupcyjnego w ukraińskiej branży energetycznej. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Środki te miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.

Zełenski poinformował 28 listopada, że szef jego biura (kancelarii) Andrij Jermak podał się do dymisji. Jermak jest objęty dochodzeniem NABU w związku ze śledztwem w sprawie korupcji w Enerhoatomie pod kryptonimem „Midas”. W aktach śledztwa Jermak figuruje pod pseudonimem Ali Baba.

NABU zostało powołane w 2014 r. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Budanow, który 4 stycznia skończy 40 lat, od początku życia zawodowego związany jest z wojskiem. Od sierpnia 2024 r. kieruje ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR). Według sondaży Budanow jest wysoko notowanym kandydatem na następcę Zełenskiego w ewentualnych wyborach prezydenckich.

