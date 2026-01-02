Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował szefowi wywiadu wojskowego, generałowi Kyryle Budanowowi, aby stanął na czele prezydenckiej kancelarii. „Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju” - potwierdził Budanow w mediach społecznościowych.
Spotkałem się z Kyryłą Budanowem i zaproponowałem mu objęcie stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Obecnie Ukraina potrzebuje większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na ścieżce dyplomatycznej w negocjacjach, a Biuro Prezydenta będzie służyć realizacji przede wszystkim takich zadań naszego państwa
— napisał Zełenski w komunikacie opublikowanym na portalach społecznościowych.
Kyryło ma szczególne doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą siłę, by osiągać rezultaty. Poleciłem również nowemu szefowi Biura Prezydenta, we współpracy z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (Rustemem Umierowem - PAP) oraz innymi niezbędnymi kierownikami i instytucjami, zaktualizowanie i przedstawienie do zatwierdzenia strategicznych podstaw obrony i rozwoju naszego państwa oraz dalszych kroków
— podkreślił ukraiński prezydent.
Budanow się zgodził
Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju
— napisał w serwisach społecznościowych dotychczasowy szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR).
Budanow podkreślił, że praca na nowym stanowisku jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością.
W historycznym dla Ukrainy czasie (będę) koncentrować się na kluczowych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa naszego państwa
— zaznaczył.
Korupcja w ukraińskiej branży energetycznej
10 listopada Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły informacje na temat uczestników rozległego procederu korupcyjnego w ukraińskiej branży energetycznej. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Środki te miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.
Zełenski poinformował 28 listopada, że szef jego biura (kancelarii) Andrij Jermak podał się do dymisji. Jermak jest objęty dochodzeniem NABU w związku ze śledztwem w sprawie korupcji w Enerhoatomie pod kryptonimem „Midas”. W aktach śledztwa Jermak figuruje pod pseudonimem Ali Baba.
NABU zostało powołane w 2014 r. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
Budanow, który 4 stycznia skończy 40 lat, od początku życia zawodowego związany jest z wojskiem. Od sierpnia 2024 r. kieruje ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR). Według sondaży Budanow jest wysoko notowanym kandydatem na następcę Zełenskiego w ewentualnych wyborach prezydenckich.
CZYTAJ TAKŻE:
— Śmiała akcja Ukraińców! Siły specjalne wylądowały Black Hawkiem w rejonie ciężkich walk w Pokrowsku. Nadzorował to szef wywiadu
— RELACJA. 1409. dzień wojny na Ukrainie. Jak 1 stycznia minął na froncie? Sztab Generalny opublikował najnowsze informacje
— Kto zyska na ustąpieniu Jermaka? „Le Monde”: Dymisja szefa kancelarii Zełenskiego nastąpiła w najgorszym momencie
Adam Stankiewicz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749712-budanow-ma-zostac-szefem-kancelarii-prezydenta-zelenskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.