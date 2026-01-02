W 2025 roku wojska rosyjskie zdołały okupować niewiele ponad 4,3 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy – ogłosił prywatny projekt analityczny DeepState, który monitoruje sytuację na linii frontu.
To w przybliżeniu 0,72 proc. ukraińskiego terytorium. Ogółem od 1 styczna 2023 do 1 stycznia 2025 roku okupowane terytoria zwiększyły się o 7463 km kw. lub o 1,23 proc. licząc od całego terytorium (Ukrainy)
— napisali autorzy projektu.
DeepState obliczył, że Rosjanie zajmują obecnie 0,6 proc. obwodu dniepropietrowskiego, 1 proc. obwodu sumskiego, 4,7 proc. – charkowskiego. W obwodzie chersońskim rosyjskie wojska kontrolują 72 proc. powierzchni tego regionu, w zaporoskim - 74,8 proc., w donieckim - 78,1 proc., a w ługańskim - 99,6 proc.
Ogółem Rosjanie okupują 116 165 km kwadratowych terytorium Ukrainy.
Jest to 19,24 proc. całego terytorium (…). Krym bez zmian – okupowany jest w 100 proc. (…)
— napisał DeepState.
