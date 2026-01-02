W inauguracyjnym wystąpieniu nowy burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, przypomniał zwycięstwo lewicy i zapowiedział, że jego administracja „udowodni krajowi skuteczność progresywnych rządów”. Potwierdził wierność ideologii demokratycznego socjalizmu, odrzucając politykę centrowych kompromisów.
Jak zauważyła stacja CNN, przemówienie rozwiało nadzieje na przesunięcie się Mamdaniego w stronę politycznego centrum. Powtórzył, że został wybrany jako demokratyczny socjalista i w ten sam sposób zamierza sprawować urząd, ostro krytykując przy tym polityczny establishment za brak wyobraźni oraz politykę samozadowolenia, która jego zdaniem zawiodła nowojorczyków. Zadeklarował trwanie przy swoich zasadach bez obawy przed etykietą radykała.
Choć przed objęciem urzędu Mamdani wykazywał gotowość do pewnych ustępstw, m.in. dystansując się od postulatów ograniczenia finansowania policji, stanowczo odrzucił sugestie dotyczące łagodzenia programu.
Pisząc to przemówienie, usłyszałem, że to okazja do zresetowania oczekiwań, że powinienem wykorzystać tę okazję, aby zachęcić mieszkańców Nowego Jorku do żądania niewiele i oczekiwania jeszcze mniej. Nie zrobię nic takiego. Jedynym oczekiwaniem, jakie chcę zresetować, są niskie oczekiwania
— oznajmił burmistrz.
Opodatkowanie najbogatszych mieszkańców
Kluczowe punkty jego programu obejmują opodatkowanie najbogatszych mieszkańców oraz podniesienie stawek podatku korporacyjnego. Pozyskane w ten sposób środki, wymagające zgody władz stanowych, mają sfinansować powszechną opiekę nad dziećmi, bezpłatną komunikację autobusową oraz zamrożenie czynszów dla lokatorów objętych programem stabilizacji.
Jeśli jesteś nowojorczykiem, jestem twoim burmistrzem. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy, będę cię chronił, będę się z tobą cieszył, będę z tobą przeżywał żałobę i nigdy, ani na sekundę, nie będę się przed tobą ukrywał
— oświadczył Mamdani.
W swoim wystąpieniu burmistrz wielokrotnie odwoływał się do klasy robotniczej: taksówkarzy, kelnerów oraz pracowników technicznych, podkreślając godność osób często pozostających w cieniu.
To, co jest radykalne, to system, który daje tak wiele nielicznym i odmawia tak wielu ludziom podstawowych potrzeb życiowych
— stwierdził, cytując lewicowego senatora Berniego Sandersa.
To właśnie Sanders odebrał od niego przysięgę, chwaląc Nowy Jork za dawanie nadziei całemu narodowi.
Zaledwie kilka godzin po ceremonii Mamdani udał się na Brooklyn, gdzie podpisał pierwsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące polityki mieszkaniowej.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749640-wystapienie-mamdaniego-chce-opodatkowac-najbogatszych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.